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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا النجمة اللبنانية الأولى بمصر.. نيكول سابا تطلق سهامها في وجه المنافسين

نيكول سابا
نيكول سابا

حلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، ضيفة على برنامج “كتاب الشهرة” مع الإعلامي علي ياسين، على شاشة قناة الجديد.

 

وقالت نيكول سابا، إنها تعتبر نفسها النجمة اللبنانية الأولى في مصر، مشيرة إلى أن سيرتها الذاتية هي التي تؤكد كلامها، مفسرة: "السيرة بها كل خطواتي عبر السنين الماضية منذ 1997، وأعتقد بستاهل أكون النجمة اللبنانية الأولى بمصر".

 

نيكول سابا: حذفت كليبي الجديد سمك القرش صار فيه مشكلة صغيرة عم نحلها

خلال أقل من 24 ساعة.. نيكول سابا تحذف فيديو كليب سمك قرش

وتحدثت نيكول سابا عن عادل إمام، قائلة: "هو أسطورة وتاريخ وبطل، به كل صفات الزعامة والبطولة في الحضور قائد ورئيس، ولديه كاريزما طاغية، وبتحدى أي حد يشوفه وما يتلخبط، هو ساعدني في التخلص من التوتر عندما وقفت أمامه في فيلم التجربة الدنماركية عام 2003".

 

يذكر أن كشفت الفنانة نيكول سابا عن الأسباب الحقيقية لحذف كليبها الجديد "سمك القرش" من القناة الرسمية لها على موقع الفيديوهات يوتيوب بعد ساعات من إطلاقها رسميا، مؤكدة وجود مشكلة بسيطة فقط تعمل على حلها.

 

وعلقت نيكول على حذف الأغنية عبر حساباتها الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت، "أنا ما حذفت كليبي الجديد سمك القرش.. صار فيه مشكلة صغيرة عم نحلّها.. وإن شاء الله ساعة وبيرجع بصير موجود عاليوتيوب..‏ الحمد لله العيون من أولّها مبلّشة بس خير كل شي بينحلّ والصبر جميل".

الفنانة اللبنانية نيكول سابا كتاب الشهرة على ياسين مصر التجربة الدينماركية

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