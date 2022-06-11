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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ إعلام: ديزني تمتلك قوة اعلانية تضغط بها على الدول لتقر المثلية

ديزني
ديزني

أكد الدكتور محمد فتحي، استاذ الاعلام بجامعة حلوان، أن شركة ديزني تمتلك قوة اعلانية تجعلها تضغط على العديد من وسائل الاعلام والدول حتى تقر سياستها، لافتا إلى أن ديزني خائفة من ردود أفعال مجتمع المثليين جنسيا لأنهم يضغطون عليها حتى يعبرون عنها ويدعمونهم بسبب أنهم قوة اقتصادية كبيرة.

أوضح الدكتور محمد فتحي، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن شركة ديزني لا تستهدف مصر والدول العربية فقط ولكن كل العالم، قائلا: "مش احنا بس اللي خائفين وشوفنا مظاهرات في العالم ترفض منهج ديزني، والأطفال أصغر من أن يعرض عليهم هذا المحتوى".

وناشد الدكتور محمد فتحي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبني مشروع قومي للأطفال يرعاه بنفسه يركز على أمرين الأطفال نفسهم والمحتوى الذى يجب أن يقدم لهم ويكون ذلك من خلال مبادرة قومية، ووجه كلامه للرئيس قائلا: "رسالة إلى الرئيس السيسي هناك مشروع قومي للأطفال نتمنى أن تراعاه بنفسك يركز على حاجتين الأطفال نفسهم والمحتوى الذى يجب أن يقدم لهم، والتربية الوالدية وأتمنى يكون فى مبادرة قومية".
 

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