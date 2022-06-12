ميدو: مواجهة إثيوبيا تعكس فشل الكرة المصرية على مدار 15 عاما|فيديو

كشف أحمد حسام ميدو نصيحته لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، مشددا على أن مواجهة مصر وإثيوبيا عنوان لأزمات الكرة المصرية المُستمرة على مدار 15 عاما.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حزين من عدم وجود روح بين لاعبي منتخب مصر وهذا ما ظهر خلال مواجهة إثيوبيا الأخيرة" .



أضاف: "بالنسبة للأجيال السابقة، لاعبو منتخب مصر كانوا يخسرون بالدم، يقاتلون حتى لو خسروا، ولكن مواجهة إثيوبيا لم تشهد وجود روح بين لاعبي منتخب مصر" .



وواصل: "انتقادات إيهاب جلال واتحاد الكرة طبيعية، ومواجهة إثيوبيا عنوان لما يحدث في الكرة المصرية منذ 15 عاما، ليس لدينا منذ 2010 إدارة محترفة لإدارة الكرة المصرية، وحدث ولا حرج عن أزمات الكرة المصرية" .



وختم حديثه قائلا: "نصحت أصدقائي في مجلس اتحاد الكرة المصري بأن يتحملوا انتقادات الجمهور، وتصحيح الأخطاء"