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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

القائمة الكاملة للسيارات الكهربائية الأكثر مبيعاً في مصر

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

أصدرت مجمعة التأمين الاجباري على السيارات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ، عن تقرير جديد يوضح حجم أعداد السيارات الكهربائية المرخصة في مصر على مدار 11 شهرا مضت وبالتحديد منذ يوليو 2021 . 

وأضاف التقرير الجديد أن الأعداد الاجمالية للسيارات الكهربائية التي تم ترخيصها في مصر طوال تلك الفترة بلغت 542 سيارة في جميع أنحاء الجمهورية. وتم ترخيص 59 سيارة ملاكي كهربائية جديدة في مايو فقط داخل السوق المحلى المصرى للسيارات . 

وأوضح التقرير ان السيارة فولكس فاجن تستمر فى تصدرها قائمة اكثر السيارات الكهربائية ترخيصا فى السوق المحلى المصرى ، بعد ترخيص 174 سيارة خلال الفترة المذكورة ، وتلتها العلامة الكهربائية الاشهر عالميا تسلا والتى رخصت فى نفس الفترة الزمنية 44 سيارة .

أما عن ترتيب مبيعات السيارات الكهربائية بمصر بالكامل فياتى كالتالى : 

1- فولكس فاجن بعدد بيع 174 سيارة.

 

2- تسلا بعدد بيع 44 سيارة.

 

3- شيفروليه بعدد بيع 29 سيارة.

 

4- BMW  بعدد بيع 24 سيارة.

 

5- بورش بعدد بيع 22 سيارة.

 

6- BYD بعدد بيع  20 سيارة.

 

7- فيات بعدد بيع 19 سيارة.

 

8- هيونداي بعدد بيع 18 سيارة.

 

9- فوتون بعدد بيع 18 سيارة. 

 

10- كيا بعدد بيع 16 سيارة.

 

11- تويوتا بعدد بيع 16 سيارة.

 

12- شانجان بعدد بيع 12 سيارة.

 

13- مرسيدس بعدد بيع 10 سيارات.

 

14- جاك بعدد بيع 10 سيارات.

 

15- نيسان بعدد بيع 10 سيارات.

الادارة العامة للمرور فيات السيارات الكهربائية شيفروليه تويوتا

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