أبرزها الملفوف .. الكشف عن خضراوات تخفض مستويات السكر بالدم

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري أو مرض السكري أو غيرها من الحالات التي تؤثر على نسبة السكر في الدم ، فإن النظام الغذائي هو جزء رئيسي من الحفاظ على مستويات السكر في الدم الصحية.

لذلك نعرض لكم الخضروات التي قد تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم.

براعم البروكلي

هي مصادر مركزة للجلوكوزينولات مثل الجلوكورافينين ، وقد ثبت أنها تساعد في تعزيز حساسية الأنسولين وتقليل مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 عند تناولها كمسحوق أو مستخلص.

بالإضافة إلى ذلك ، تم ربط تناول الخضروات الصليبية بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 .

ضع في اعتبارك أن أفضل طريقة لتعزيز توافر السلفورافان هي الاستمتاع بالبروكلي وبراعم البروكلي نيئة أو مطبوخة قليلاً ، أو إضافة مصادر نشطة من إنزيم الميروزيناز مثل مسحوق بذور الخردل إلى البروكلي المطبوخ .

البامية

فاكهة تستخدم عادة مثل الخضار فإنه مصدر غني لمركبات خفض نسبة السكر في الدم مثل السكريات ومضادات الأكسدة الفلافونويد .

تستخدم بذور البامية في تركيا منذ فترة طويلة كعلاج طبيعي لعلاج مرض السكري بسبب خصائصها القوية في خفض نسبة السكر في الدم .

الأطعمة المخمرة

مثل مخلل الملفوف مليئة بالمركبات المعززة للصحة ، بما في ذلك البروبيوتيك والمعادن ومضادات الأكسدة ، وقد ارتبط تناولها بتحسين نسبة السكر في الدم وحساسية الأنسولين.

وجدت دراسة أجريت على 21 شخصًا يعانون من مقدمات السكري أن تناول الملفوف المخمر لمدة 8 أسابيع أدى إلى تحسين تحمل الجلوكوز في 33٪ من المشاركين ، بينما أظهر 9.5٪ فقط من المشاركين الذين تناولوا الملفوف الطازج تحسنًا في تحمل الجلوكوز.

أظهرت دراسة أخرى أجريت على 41 شخصًا مصابًا بداء السكري أن اتباع نظام غذائي كوري تقليدي غني بالأطعمة المخمرة مثل لمدة 12 أسبوعًا أدى إلى تخفيضات أكبر في HbA1c مقارنة بالنظام الغذائي الضابط .

بذور الشيا

قد يساعد تناول بذور الشيا في التحكم في نسبة السكر في الدم. ربطت الدراسات استهلاك بذور الشيا بانخفاض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

خلصت مراجعة أجريت عام 2020 لـ 17 دراسة حيوانية إلى أن بذور الشيا قد تساعد في تحسين حساسية الأنسولين والتحكم في نسبة السكر في الدم ، فضلاً عن تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض ، بما في ذلك خطر الإصابة بمرض السكري.

أيضًا ، أظهرت دراسة أجريت على 15 من البالغين الأصحاء أن المشاركين الذين تلقوا 1 أونصة (25 جرامًا) من بذور الشيا المطحونة جنبًا إلى جنب مع 2 أونصة (50 جرامًا) من محلول السكر لديهم انخفاض بنسبة 39٪ في مستويات السكر في الدم .