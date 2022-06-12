أبو الغيط: الحرب في أوكرانيا تستمر لسنوات

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هناك عواقب وخيمة للأحداث في أوكرانيا لمدة سنوات لأن الحرب لن تتوقف في أيام وربما تصل إلى سنوات مشيرا إلى أن روسيا لها مفاهيم محددة والعالم الغربي له منطلقاته ويسعى إلى هزيمة روسيا.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "العالم الغربي يرى أن الصين لم تلتزم بخطوط متوافق عليها دوليا".

وأكمل:" هناك ملامح لتحديات بين القوى العظمى أمريكا وحلف الاطلسي وروسيا والصين، مضيفا "نحن فى وضع حساس للغاية يصل إلى احتمالات الخطر وسط ملامح تحديات بين القوى العظمى".