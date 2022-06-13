استشاري طب نفسي: أفلام ديزني تحاول غرس المثلية الجنسية في الأطفال

قالت الدكتورة سهير الغنيمى استشارى الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن الضغط المجتمعي جعل المثلية الجنسية حالة عادية لذا لابد من التوجه لمعرفة إذا كانت المثلية مرض جسدي أو نفسي .



وأوضحت “الغنيمى” خلال لقائها ببرنامج “الحكاية” عبر فضائية “إم بي سي مصر” ، أنه إذا شاهد الأطفال فيلم كارتون يبث حالة مثلية جنسية قد يكون بعد ذلك مثلى جنسي .



وأشار “استشارى الطب النفسي بجامعة عين شمس” إلى أن هناك بعض الأطفال التى تعترف بأن لديهم ميول مثلية جنسية ويطلب من أهله تقبل هذا عند الكبر .



وأوضحت أن أفلام ديزنى تحاول تغرس فى العالم كله فكرة المثلية الجنسية ، وأنه أمر طبيعي ، وهذا دليل على أن المنتميين لهذا الأمر لديهم نفوذ قوية .