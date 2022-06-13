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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القصة الكاملة لتعرض خالد سرحان لهجوم من شباب المغرب حتى تصريحاته الاخيرة

خالد سرحان
خالد سرحان

تعرض الفنان خالد سرحان، لهجوم شديد من شباب المغرب بسبب فيديو له عن اغنية “من اول دقيقة” لـ إليسا، وسعد لمجرد وذلك بالرغم من تراجعه واعتذارة سريعاً حيث أكد انه لم يكن يعلم اسم المغني الذي يقدم الاغنية وان صديق له اخبره فقام بحذف الفيديو على الفور.

 

وكتب خالد سرحان، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”، تنويه سريع:
في اغنية انا اتريقت عليها في فيديو عندي على الصفحة امبارح.. الاغنية دي كانت تريند على تيك توك وانا بكل امانة مش مميز غير صوت اليسا في الاغنية ومعرفش مين اللي بيغني معاها.. فا صديق ليا كلمني وبالصدفة بيقولي شفت الفيديو بتاعك على اغنية سعد لمجرد قفلت معاه ومسحت البوست في ساعتها".

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وتابع قائلاً: “انا الشخص ده ماكنتش اعرفه اصلا غير لما مره من كام سنة  اتصور معايا في فرنسا وبعدها اصدقائي قالولي ان ده مغني واسمه سعد لمجرد، عشان كدا حابب اعتذر لمتابعيني وجمهوري اني ساهمت في ابراز شخص متهم بالاغتصاب في أكتر من دولة وبـ بنات كتير.. انا مش بهاجم ولا حتى بتهم بس عالاقل مش هتسامح مع شخص متهم بإتهامات لا تغفر زي دي ولسا لم تثبت براءته لحد دلوقتي .. بعتذرلكم تاني”.

 

وعاد خالد سرحان، مجدداً وكتب: “من بعد ما ممسحت البوست بتاع اغنية سعد لمجرد وانا بواجه هجوم مش طبيعي من مجموعة كبيرة جدا من الشباب المغربي.. الحقيقة انا مش لاقي اي تفسير لده، انا مهاجمتش رمز وطني مغربي ولا حتى هاجمت اي شخص انا خدت موقف انساني طبيعي غير متعلق ولا بشخص ولا ببلد وأي حد مكاني لازم ياخد الموقف ده والا مش هيكون انسان سوي.. انا حتى لم اثبت اتهامات، انا قولت ان الموضوع طالما فيه احتمال حتى لو ١٪؜ يكون مُدان بالتهم دي فعلا فا انا عن نفسي لازم اتجنب الشخص ده لحد ما اتأكد انه برئ وبس”.

 

وتابع: “انا زُرت المغرب كتير والشعب المغربي من اقرب الشعوب لقلبي كا كرم وطيبة وذوق في التعامل، عشان كدا انا مش زعلان منهم واتمنى مايفهمونيش غلط، المغرب مش شخص. ومصر مش شخص، احنا بلاد كبيرة مينفعش نختزلها في فرد ممكن يخطئ أو يصيب”.

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خالد سرحان الفنان خالد سرحان إليسا المغرب فرنسا تيك توك

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