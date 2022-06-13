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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

التصالح مع الطبيعة.. ندوة في شهر اليوم العالمي للبيئة بمكتبة مصر الجديدة

صدى البلد

تحتفل جمعية مصر الجديدة  برئاسة الدكتور نبيل حلمى  ، بيوم البيئة العالمي 2022، الذي يصادف الخامس من شهر يونيو من كل عام، ويحتفى به هذه السنة تحت شعار  " لا نملك سوى أرض واحدة " .

وبهذه المناسبة، تنظم الجمعية ندوة بعنوان " خمسون عاما من العمل البيئي .. نحو التصالح مع الطبيعة" ، وذلك في الخامسة من مساء  غدا الثلاثاء  بمقر مكتبة مصر الجديدة في شارع العروبة بمصر الجديدة ،  وتُقام الندوة بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، وتقدمها  الدكتورة نجوان شيحه خبير بمركز المعلومات ومسئول ملف التغيرات المناخية بالمركز .

قال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة ان الندوة تهدف إلى تنمية الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع، وتفعيل المشاركة الإيجابية في المحافظة على البيئة ، مشيرا الى إن يوم البيئة العالمي يعد مناسبة هامة للتوعية والتذكير بضرورة حماية البيئة بشتى عناصرها ومكوناتها وعدم الإضرار بها .

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منوها إلى أن احتفال الدولة كل عام بهذا اليوم يؤكد مدى اهتمامها بالبيئة والمحافظة عليها ، فضلا عن تأكيد تضامنها مع المجتمع الدولي في كل ما يعنى بقضايا البيئة التي أصبحت شأنا عالميا يحظى بكل عناية واهتمام.
، وهذا مايؤكده استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 نوقمبر 2022

يذكر أن العالم كان قد احتفل لأول مرة بيوم البيئة العالمي عام 1972، وهي نفس السنة التي أنشئ فيها برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي يتخذ من العاصمة الكينية نيروبي مقرا له.

مقدمة الندوة هى الدكتورة نجوان شيحة خبير بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومسئول ملف التغيرات المناخية بالمركز ، وأحد سفراء مبادرة المناخ والتنمية المستدامة ، حاصلة على عدد من الدورات التدريبية في مجال البيئة والتصحر والتغيرات المناخية، ومرونة المجتمعات في مواجهة الكوارث والأزمات ، ومدرب بالأكاديمية الوطنية للتدريب في مجال الحوكمة والسياسات العامة .

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