الطبيب المزيف.. ‏سقوط نصاب يمارس الطب ويكشف على المرضى دون مؤهلات| فيديوجراف

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ضبط طبيب البحيرة
ضبط طبيب البحيرة المزيف

لا حديث يدور في محافظة البحيرة حاليا أهم من ضبط طبيب البحيرة المزيف ، إذ شهدت المحافظة واقعة غريبة بتمكن مديرية الصحة من القبض على أحد الأشخاص ينتحل صفة طبيب، ويمارس الطب في إحدى العيادات دون الحصول على أي تراخيص. 

الطبيب المزيف

ونشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تفاصيل واقعة ضبط طبيب البحيرة المزيف، حيث تمكن ‏قسم العلاج الحر إدارة دمنهور، من القبض على أحد الأشخاص ينتحل صفة طبيب.، ويقوم بتحديد كشفه يوم الجمعة ويقوم بإعطاء المواطنين أدوية مصنعة في العيادة الخاصة به وغير الحاصلة على أي تراخيص أو تصريح. 

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وللمزيد حول ضبط الطبيب المزيف في البحيرة وكيف تعاملت معه مديرية الصحة شاهد الفيديوجراف التالي:

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