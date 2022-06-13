محافظ شمال سيناء يعتمد درجات تنسيق القبول بالثانوي العام والفني

اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء درجات تنسيق القبول في مدارس التعليم الثانوي العام والفني على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2022/2023.



وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، أنه تم تحديد مجموع درجات 225 درجة للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام على مستوى إدارات العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل من الحاصلين علي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بالدورين الأول والثاني .



أضاف رضوان، أنه بالنسبة للثانوي العام الخاص يتم القبول بمدرسة العربي الخاصة من الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة للعام 2020 / 2021 بمجموع درجات 175 درجة في الدورين الأول والثاني.

أشار رضوان، إلي أنه بالنسبة للثانوي العام "الخدمات" تم فتح القبول بمدرستي الشهيد عمرو شكري الثانوية بنين والشهيد احمد عسكر الثانوية بنات من الحاصلين علي الشهادة الإعدادية من مدارس المحافظة بمجموع 180 درجة في الدورين الأول والثاني.



لفت رضوان إلي تحديد درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني صناعي – تجارى – فندقي – زراعي(، ففي مدارس التعليم الصناعي تم تحديد مجموع درجات200 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الشهيد محمد سمير شراب الثانوية الصناعية بنين بالعريش ، 190 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدارس بئر العبد الصناعية المشتركة ، رفح الثانوية الصناعية المشتركة، الشهيد محمود حسن الثانوية الصناعية بنات، الشهيد النقيب محمد احمد الثانوية الصناعية المشتركة، الشيخ زويد الثانوية الصناعية المشتركة،



الشهيد خليل امراحيل الثانوية الصناعية المشتركة، 185 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة العريش الصناعية المتقدمة المشتركة، 175 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الجورة الثانوية الصناعية المشتركة، آل الشوربجى الزخرفية الصناعية المشتركة، العريش الثانوية المعمارية الصناعية

، 170 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرستي أبو بكر المهنية الصناعية بنين وبغداد الثانوية الصناعية المشتركة ، 160 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الشهيدة نهال محمد العقيد الثانوية الصناعية بنات وفصول خدمات ملحقة علي مدرسة الشهيد محمد شراب الثانوية الصناعية بنين، 140 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدارس نخل الثانوية الصناعية المشتركة والعريش الثانوية المهنية الصناعية بنات وعمر بن الخطاب الثانوية الصناعية المشتركة.



وبالنسبة للتعليم التجاري تم تحديد مجموع 190 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين الثانوية التجارية بنات وفصول رمانة الثانوية التجارية المشتركة ، 175 درجة ( دورين أول وثان ) بمدرسة رفح الثانوية التجارية المشتركة، 170 درجة ( دورين أول وثان ) بمدرستى بئر العبد الثانوية التجارية المشتركة والشيخ زويد الثانوية التجارية المشتركة، 165 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الشهيد ملازم أول محمد ابراهيم الثانوية التجارية بنين وفصول خدمات ملحقة مدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين الثانوية التجارية بنات ، 160 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة السادات الثانوية التجارية المشتركة ، 140 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الجفجافة الثانوية التجارية المشتركة .

وفى مدارس التعليم الفندقى تم تحديد مجموع 160 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة العريش الثانوية للشئون الفندقية والخدمات السياحية المشتركة ، مجموع 150 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بفصول العريش الثانوية المهنية الفندقية بمدرسة العريش الفندقية .



وبالنسبة للتعليم الثانوى الزراعى تم تحديد مجموع 140 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدارس الشهيد محمد أيمن بكير الثانوية الزراعية المشتركة بالعريش ، رفح الثانوية الزراعية المشتركة ، عوتالله سليمان زايد الثانوية الزراعية المشتركة بقاطية ، وفصول العريش المهنية الزراعية بمدرسة الشهيد محمد أيمن بكير الثانوية الزراعية المشتركة.



أوضح رضوان إلي بدء التقديم في جميع المدارس على مستوى المحافظة اعتبارا من يوم الأحد القادم ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 28 من شهر يوليه المقبل ، على أن تقوم المديرية بوضع آليات وقواعد القبول وتوزيعها على جميع الإدارات للتنفيذ ومتابعة تنفيذها بكل دقة وعناية ، وأن تقوم المديرية بإجراء التعديل في مجموع القبول بكل نوعية من نوعيات التعليم وفقا لموقف القبول من حيث الأعداد التي تم قبولها بكل نوعية ، وإعادة العرض على المحافظ عند إجراء أي تعديل في مجموع القبول .