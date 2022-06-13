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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

السيسي يؤمن غذاء المصريين| جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان

الرئيس السيسي يفتتح
الرئيس السيسي يفتتح مشروع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن، افتتاح عدد من المشروعات تنموية من بينها: مشروع الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات.

60% اكتفاء ذاتي من اللحوم

 

وفى هذا الصدد أشاد الدكتور حسام سلام عضو لجنة الدعم الفنى والمتابعة الميدانية بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ، بجهود وزارة الزراعة فة تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان ، وهذا بدأ منذ عام 2017 عندما أطلق الرئيس السيسي المشروع القومى لإحياء البتلو وكانت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم وقتها تصل إلي 40 % ، ولكن بعد نجاحات المشروع وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي إلي 60 % .

 

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وأضاف "سلام" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أن مشروع البتلو بدأ تكلفته ب 100 مليون جنيها حتى وصل إلي 7 مليار جنيه ليستفيد منه 41 ألف مربي من صغار المربين والمزارعين بإجمالى عدد رؤوس ماشية تجاوزت 460 ألف رأس بنسبة استرداد رؤوس وصل إلي 100 % .

وأكد أن قروض المشروع القومي للبتلو جاءت من ضمن مبادرة البنك المركزي لقروب ميسرة بفائدة 5% متناقصة ، وضمن سلسلة نجاحات المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس جاء المشروع القومي لتحسين السلالات وراثيا لزيادة إنتاجية اللحوم وكذلك المشروع القومى لتطوير مراكز الألبان .

التحسين الوراثي للماشية

 

وأشار " عضو لجنة الدعم الفنى والمتابعة الميدانية بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة " إلي أن التحسين الوراثي للسلالات الماشية يقوم على محورين أولها تحسين وراثى يقوم على التحسين بالمزارع النظامية وهى شبيهه بالمجمع الذى أفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم ويتم خلاله إنتاج سلالات عالية الإنتاجية.

أما المحور الثانى لتحسين السلالات يخص صغار المربين والمرأة المعيلة ويقوم على الخليط بين مواصفات السلالات الأجنبية عالية الإنتاجية والسلالات المحلية .

وأشار إلى أن السلالات الأجنبية عالية الإنتاجية تنتج حوالى ما يقرب من 50 كيلو لبن يوميا ، فى حين تنتج السلالات المحلية ما يقرب من 7 كيلو لبن يوميا  ، بينما السلالات المختلطة يصل إلي 25 كيلو لبن إنتاج يومي وتشغل نفس حيز التربية ونفس كميات الإنتاج من الأعلاف.

مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان 

 

وأضاف أن مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات الذى أفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم من أهم سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم. 

 

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