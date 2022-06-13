عمليات إجلاء في تشيرنيهيف بسبب القذائف الروسية

أطلقت القوات الروسية ثلاثة صواريخ على منطقة بريلوكي في منطقة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا، مما أجبر بعض السكان على الإجلاء خوفًا من القذائف والنيران، وفقًا للمسؤولين، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأظهرت صور، تصاعد عمود من الدخان الأسود الضخم في الأفق.

وقالت القيادة العملياتية الأوكرانية "الشمالية" في بيان على فيسبوك: "حوالي الساعة 1:15 ظهرًا ، أطلق المحتلون ثلاثة صواريخ على منطقة تشيرنيهيف".

وقد تم الإعلان عن عمليات إجلاء لقرى زايزد وبيتريفسكي وتيخي وسوخوستافيتس في منطقة بريلوكي.

وذكر سيرهيي بولديريف ، مدير إدارة الدفاع المدني في تشيرنيهيف ، لمحطة الإذاعة العامة الأوكرانية: "السبب في ذلك هو التهديد بانتشار الحرائق".

في حين لا توجد إصابات معروفة ، لم تكن منطقة تشيرنيهيف هدفًا منتظمًا للقصف أو الضربات الروسية مؤخرًا.

في مارس من هذا العام، تكبدت تشيرنيهيف "خسائر فادحة" ، بعد تعرضها لهجوم روسي متواصل خلف عشرات القتلى.

و احتلت القوات الروسية تشيرنيهيف ، لكنها انسحبت في أبريل.