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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرف التجارية: تخارج الدولة من قطاعات اقتصادية لا يعني بيع الأصول

صدى البلد

قال  علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية تعليقا على وثيقة ملكية الدولة، إنه هناك لجان كثيرة كانت تعمل طوال 7 أشهر ماضية على تدشين وثيقة ملكية الدولة .

 

وأضاف علاء عز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"   وثيقة ملكية الدولة تعمل على جذب الاستثمار وتوفير العديد من فرص العمل ".

 

وتابع علاء عز:"  مصر تحقق تكافؤ بين الدولة والقطاع الخاص من اجل تعزيز دور القطاع الخاص، والدولة ستخرج من بعض القطاعات الاقتصادية ".

 

واكمل علاء عز:"  قطاعات تجارة الجملة والتجزئة ستتخارج منهما الدولة المصرية لكن جزء التخزين والصوامع والزيت والبترول، لن تخرج منهم الدولة لأنها امن قومي “، مضيفا:” التخارج من قطاعات اقتصادية لا يعني بيع الأصول".

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