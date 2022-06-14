الغرف التجارية: تخارج الدولة من قطاعات اقتصادية لا يعني بيع الأصول

قال علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية تعليقا على وثيقة ملكية الدولة، إنه هناك لجان كثيرة كانت تعمل طوال 7 أشهر ماضية على تدشين وثيقة ملكية الدولة .

وأضاف علاء عز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" وثيقة ملكية الدولة تعمل على جذب الاستثمار وتوفير العديد من فرص العمل ".

وتابع علاء عز:" مصر تحقق تكافؤ بين الدولة والقطاع الخاص من اجل تعزيز دور القطاع الخاص، والدولة ستخرج من بعض القطاعات الاقتصادية ".

واكمل علاء عز:" قطاعات تجارة الجملة والتجزئة ستتخارج منهما الدولة المصرية لكن جزء التخزين والصوامع والزيت والبترول، لن تخرج منهم الدولة لأنها امن قومي “، مضيفا:” التخارج من قطاعات اقتصادية لا يعني بيع الأصول".