طبيب: مرض المهق يتسبب في أذى لمصابيه في الجلد والعيون

قال الدكتور محمد شلبي استشاري الأمراض الجلدية، إن مرض المهق يطلق عليه مرض عدو الشمس لأن الشمس تسبب أذى للمصاب بهذا المرض في الجلد والعيون .



وأضاف محمد شلبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" مرض المهق جيني يزداد مع تزايد زواج الأقارب ".

وتعب محمد شلبي:" الجسم لا يفرز الصبغة على الجلد في حالة مصابي المهق، والصبغة تحمي الجسم من الأشعة فوق البنفسجية الضارة".

وأكمل محمد شلبي:" لازم مريض المهق برتدي نظارات ضد الأشعة فوق البنفسجية ويدهن كريمات للحفاظ على جلده كي لا يصاب بـ حروق الشمس والنمش ، ويكون مصاب المهقد عرضة لـ الإصابة بسرطان الجلد ".

ولفت محمد شلبي:" مصابي مرض المهق يتعرضون للتنمر بشكل كبير وبالتالي يفقدون ثقتهم بأنفسهم ومن الضروري توعية الجميع بأهمية عدم التنمر على مرضى المهق لأنه مرض غير معدي".

