رئيس قطاع الإنتاج الحيواني: حققنا اكتفاء ذاتيا من إنتاج بيض المائدة

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الإنتاج الحيواني، أننا كنا نعاني في الماضي من عدم وجود قواعد بيانات للثروة الحيوانية، والآن أصبح لدينا خريطة لثروتنا الحيوانية على مستوى المحافظات بمصر .



وأضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " مساء dmc" المذاع على قناة dmc ، أن مصر حققت اكتفاء ذاتيا من إنتاج بيض المائدة ، ونصدر للخارج ما يزيد عن احتياجاتنا .



وتابع أننا على أعتاب الاكتفاء ذاتيا من دواجن التسمين، وفي العديد من المواسم نحقق الاكتفاء ذاتيا، وذلك بسبب قرارات الرئيس بفتح آفاق الاستثمار بالصحراء بعيدا عن الازدحام منهم ١٣ موقعا تابعا للهيئة العامة للدواجن.