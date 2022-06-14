سامسونج تعود مرة أخرى لإنتاج Smart Band بمواصفات فائقة

يعاود العملاق الكوري الجنوبي سامسونج Samsung إنتاج الأساور الذكية Smart Bands مرة أخرى بالاستعداد لإطلاق Galaxy Fit3، خاصة بعد نجاح سلسلة الساعات الذكية ل Galaxy Watch.

ووفقا لموقع Gsmarena التقني، تم الإعلان عن Galaxy Fit2 في سبتمبر 2020 إلى جانب Galaxy Tab A7 ولم تصدر الشركة أي إصدارات أخرى من الأساور الذكية منذ ذلك الحين.

وستتميز الأسورة الذكية Galaxy Fit3 بسعر مناسب جدا حيث ستتوفر الأسورة الذكية مقابل 60 دولارًا أمريكيًا (أي حوالي ألف و 110 جنيه مصري)، وبذلك ستتوفر بنفس سعر الأسورة الذكية القديمة Galaxy Fit2.

جدير بالذكر أنه لم تصدر أي معلومات حول الميزات الجديدة التي تتمتع بها الأسورة الذكية Galaxy Fit3، لكن مقارنة بالإصدار السابق Galaxy Fit2 فجاءت بشاشة أكبر عن الإصدار الأصلي تقدر ب 1.1 بوصة ، وبطارية أكبر قليلاً وكفاءة محسّنة كثيرًا ضاعفت تقريبًا عمر البطارية، حيث تصل إلى من 14 إلى 15 يومًا من متوسط ​​الاستخدام.

وبسبب أن سامسونج متأخرة بقرابة عامين في إصدار الأساور الذكية، فيفوت الأسورة الذكية الحالية للشركة Fit2 الكثير من الميزات في الشركات المنافسة والتي توفر مستشعرات SpO2 لقياس نسبة تركيز الأكسجين في الدم، وتحديد الموقع المدمج GPS مدمجة وغيرها من الميزات الأخرى.

كما أنه تم استخلاص هذه المعلومات حول الأسورة الذكية المرتقبة Galaxy Fit 3 من الفرع الكوري لمنتدى مجتمع سامسونج، حين سأل أحد المستخدمين عن Samsung Galaxy Fit3 ومتى سيتم إصداره، وكانت الإجابة إما في النصف الثاني من عام 2022 الجاري أو ربما إذا حدث أي تأخير سيكون في النصف الأول من العام المقبل 2023.