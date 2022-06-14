إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بترعة بالشرقية

أصيب 8 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بطريق بردين – الزقازيق وتم نقلهم الي مستشفى الزقازيق وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا يفيد ورود اخطارا يفيد استقبال مستشفى الزقازيق الجامعي 8 أشخاص مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

بالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة ميكروباص في مياه ترعة بطريق بردين – الزقازيق، بنطاق مركز شرطة الزقازيق، وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة وخروجهم وجاري تحرير محضر بالواقعة.