الروبل الروسي يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار الأمريكي واليورو

ارتفع سعر الروبل الروسي في بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، مسجلاً ارتفاعات جديدة مقابل الدولار الأمريكي واليورو.

يأتي الارتفاع في الوقت الذي أعاد فيه البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستويات ما قبل الحرب.

ولامست العملة الروسية لفترة وجيزة 55.63 روبل مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، وهو أقوى سعر صرف لها مقابل العملة الأمريكية منذ فبراير 2018.

وتم تداول الروبل دون 58 روبل مقابل اليورو، بالقرب من أعلى مستوى في سبع سنوات.

و تخلت العملة الروسية عن بعض مكاسبها في وقت لاحق من الجلسة.

وقال الاقتصاديون إن العملة احتفظت بالدعم من ضوابط رأس المال والحساب التجاري القوي لروسيا.

وكان النمو المتسارع مدفوعًا أيضًا بارتفاع أسعار النفط.

وفي الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 9.5٪ ، مشيرًا إلى أن المخاطر التضخمية للبلاد تستمر في التراجع.

وضاعفت الهيئة التنظيمية الأسعار أكثر من الضعف في فبراير، من 9.5٪ إلى 20٪، بعد أن تعرضت روسيا لسيل من العقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

وكان الهدف من رفع أسعار الفائدة هو دعم الروبل، الذي انخفض إلى أدنى مستوياته القياسية.

وأصبحت العملة الروسية منذ ذلك الحين العملة الأفضل أداءً في العالم هذا العام، وفقًا لبلومبرج.