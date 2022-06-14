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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمام والدتهما.. سيد حاول إنقاذ شقيقه الأصغر فغرقا معا في بحر شبين

الطفلين
الطفلين

ماتا امام أعين والدتهم في حادث مأساوي يصعب تصديقه حيث ذهبت الام لغسيل الأواني ببحر شبين الكوم في نطاق قرية مناوهلة بمركز الباجور في محافظة المنوفية.

اصطحبت الام طفليها سيد البالغ من العمر 17 عاما وابراهيم 9 سنوات ليلهو بجوارها ويساعدوها في غسل الأواني.

بينما فوجئت الام أثناء تواجدها علي شط البحر بأنزلاق قدم الابن الاصغر ابراهيم ليسقط داخل البحر حيث تعالت صرخات الام ليتم إنقاذ الابن الاصغر، ولكن حاول الابن الأكبر النزول لإنقاذ شقيقه ليمسك بيده ويحاول الخروج به ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن.

سقط الابن الاصغر ليسحب شقيقه الأكبر ويموتا معا أمام أعين والدتهم وسط صرخات وبكاء وعويل الأم التي لا تصدق ما حدث، جرف التيار الشقيقان الذين ماتا معا.

حاول الأهالي إنقاذ الطفلين ولكن جرفهم التيار سريعا لتقوم قوات البحث بمحاولة انتشال الجثامين ولكن امتد البحث لساعات ليتم انتشال جثمان الابن الاصغر ابراهيم صاحب ال 9 سنوات علي بعد 2 كيلو من الواقعة ويتم البحث عن جثمان الابن الأكبر.

وشيع الأهالي جثمان الابن الاصغر وسط صدمة الام وتجمع العشرات علي شط البحر للبحث عن جثمان الابن الأكبر.
تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بمصرع شقيقان غرقا داخل بحر شبين الكوم في مركز الباجور.

بالانتقال تبين ان شقيقان ذهبا مع والدتهم لغسيل الأواني في بحر شبين الكوم فسقط أحدهم وحاول شقيقه مساعدته ولكن جرفهم التيار معا فلقيا مصرعهم غرقا.

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غسيل الأواني بحر شبين الكوم حادث مأساوي قرية مناوهلة مركز الباجور محافظة المنوفية

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