عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تركوا السيارة.. الداخلية تضبط عصابة تتاجر فى المخدرات بطريق الإسماعيلية

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ من الخدمات الأمنية المعينة بطريق (الإسماعيلية /السويس الصحراوى) بأنه أثناء مرورهم بالطريق المُشار إليه ومشاهدتهم سيارة ربع نقل حال خروجها من أحد المدقات بالطريق ، وقيام مستقليها بالهرب بالمنطقة الصحراوية تاركين السيارة بمحل الواقعة ، وبفحص السيارة عُثر بداخلها على (2 هاتف محمول وعدد 4 خزائن آلية مُذخرة بطلقات نارية) كما عُثر بصندوق السيارة على حوالى 300 كيلو جرام لمخدر البانجو .

 على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بالإشتراك مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة ( 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الدقهلية) وأنهم يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وإختبائهم بدائرة قسم شرطة الجنوب ببورسعيد.

 عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهم بمأمورية من قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد أمكن ضبط (ثلاثة من المتهمين) وبحوزتهم (2طبنجة – عدد من الطلقات النارية - سيارة ملك أحدهم وعثر بداخلها على 2 لوحة معدنية مُقلدة) .

 كما أمكن ضبط المتهم الأخير حال إختبائه بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية وأرشد  عن مخزن كائن بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية وبتفتيشه عُثر على ( 2بندقية آلية - بندقية خرطوش - 3 خزينة – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 700 كيلو جرام لمخدر البانجو ) وبمواجهة المتهمين إعترفوا بما توصلت إليه التحريات.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

مفاجأة قلبت الموازين.. شوبير يكشف كواليس طلب موسيماني الرحيل عن الأهلي

حدث نادر.. سيدة بريطانية تحمل مرتين في أسبوع واحد

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

ترشيحاتنا

منتخب ألمانيا يكتسح إيطاليا بخماسية في دوري الأمم الأوروبية

شروط التقديم والقبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022

كيفية نقل الملفات من الهواتف إلى الكمبيوتر بدون كابل

الخزانة الأمريكية قلقة بشأن الإفراط في استخدام العقوبات ضد روسيا

أخبار الأهلي | بدء المفاوضات مع روي فيتوريا.. الخطيب يدعم الفريق .. إعلان قائمة مباراة ايسترن كومباني

بلومبرج: ألمانيا لم تؤمم شركة جازبروم جرمانيا خوفا من رد فعل بوتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج حبوب الحرارة في الشفايف والجسم للأطفال والكبار

والدها رفض زواجها من العندليب دون علمها.. لماذا اُتهمت زبيدة ثروت بالجاسوسية؟

عاد بعد غياب22 عاما واحتجزها.. تفاصيل خطف فتاة المعادي على يد والدها

حالة نادرة.. شاهد.. ولادة توأم ملتصق من الصدر بمستشفى جامعة أسيوط

فيديو

بسبب مسلسل وجوه.. حنان مطاوع: لقب الحصان الأسود بيطيرني من الفرحة

بعد كورونا وجدري القرود .. الحصان الحزين فيروس جديد يهدد العالم

الفيل محمود يثير خلافا بين علي جمعة ويوسف زيدان.. فيديوجراف

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ