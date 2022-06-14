تركوا السيارة.. الداخلية تضبط عصابة تتاجر فى المخدرات بطريق الإسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ من الخدمات الأمنية المعينة بطريق (الإسماعيلية /السويس الصحراوى) بأنه أثناء مرورهم بالطريق المُشار إليه ومشاهدتهم سيارة ربع نقل حال خروجها من أحد المدقات بالطريق ، وقيام مستقليها بالهرب بالمنطقة الصحراوية تاركين السيارة بمحل الواقعة ، وبفحص السيارة عُثر بداخلها على (2 هاتف محمول وعدد 4 خزائن آلية مُذخرة بطلقات نارية) كما عُثر بصندوق السيارة على حوالى 300 كيلو جرام لمخدر البانجو .

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بالإشتراك مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة ( 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الدقهلية) وأنهم يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وإختبائهم بدائرة قسم شرطة الجنوب ببورسعيد.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهم بمأمورية من قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد أمكن ضبط (ثلاثة من المتهمين) وبحوزتهم (2طبنجة – عدد من الطلقات النارية - سيارة ملك أحدهم وعثر بداخلها على 2 لوحة معدنية مُقلدة) .

كما أمكن ضبط المتهم الأخير حال إختبائه بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية وأرشد عن مخزن كائن بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية وبتفتيشه عُثر على ( 2بندقية آلية - بندقية خرطوش - 3 خزينة – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 700 كيلو جرام لمخدر البانجو ) وبمواجهة المتهمين إعترفوا بما توصلت إليه التحريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.