رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بدمياط الجديدة

قام الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، بجولة تفقدية لمتابعة لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي في يومها السادس اليوم الأربعاء في مادة الأدب والنصوص بالمعاهد الأزهرية بمدينة دمياط الجديدة.

جاء ذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الامتحانات بمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالقاهرة والأقاليم وتأكيدا على التعاون التام بين كافة قطاعات الأزهر الشريف المختلفة ( الجامعة - قطاع المعاهد الأزهرية - مجمع البحوث الإسلامية) وبعد تفقده لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظات القاهرة والمنوفية.

وتفقد رئيس الجامعة لجنة معهد الخلفاء الراشدين البنين النموذجي، ولجنة معهد فتيات المدينة المنورة بمدينة دمياط الجديدة.

وشدد الدكتَور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حفاظا على صحة وسلامة الجميع، إضافة للالتزام بضوابط أداء الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب، لمساعدتهم خلال فترة الامتحانات.

كان في استقبال رئيس جامعة الأزهر خلال الجولة الدكتور السيد الجنيدي رئيس المنطقة الأزهرية ورؤساء اللجان.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي بدأت السبت قبل الماضي 4 يونيو وتستمر حتى الخميس الموافق 7 يوليو 2022.