آراء طلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمي في امتحان الأدب والنصوص.. فيديو

رصد موقع صدى البلد، آراء طلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمي، في امتحان الأدب والنصوص ، ضمن امتحانات نهاية العام الجاري 2021-2022.

وقالت الطالبة سمية أسامة من معهد فتيات ابن الرشيد، إن الامتحان كان في مستوى الطالب فوق المتوسط، وهناك أسئلة مناسبة للطالب الممتاز.

وأضافت، أنه بالنسبة لامتحان الديناميكا كان الوقت الخاص بالأسئلة قصير جدا لأن الأسئلة كانت كثيرة وطويلة، أما امتحان القرآن الكريم كان متوسط.

وأشارت الطالبة سارة حسين، أن امتحان الأدب والنصوص اليوم، كان جيد، مع العلم أن هناك أسئلة صعبة بعض الشئ.

وقالت نانسي وائل، من معهد العلم والإيمان، إن امتحان الوقت، الوقت كان كافي له، وهناك فيه بعض الصعوبة، أما على مستوى كافة الامتحانات، فالرياضة كانت فيها صعوبة كبيرة.

وركزت الطالبات، على أن هناك مشكلة تواجه الفتيات في الأزهر فيما يخص تنسيق الكليات، حيث أن هناك فرق بين تنسيق البنين وتنسيق البنات في الكليات، معبرين "احنا مظلومين" وكذلك هناك ضيق في وقت مدة الامتحانات عكس التربية والتعليم ، الذين يمحتنون مواد قليلة في أيام كثيرة، أما الأزهر فيمتحن مواد كثيرة في أيام أقل من التربية والتعليم.



توفير المياه المبردة في اللجان



بدوره، شدد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، على رؤساء اللجان بمتابعة توفير المياه المبردة للطلاب، والتأكد من التهوية الجيدة للفصول لتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال أدائهم الامتحان، خاصة خلال الأيام الحالية، لما تشهده من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، بالإضافة للتأكيد على تواجد الزائرة الصحية وتوفر أدوية الطوارئ لإسعاف أي حالة تظهر عليها أعراض الإعياء أو التعب بسبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

ودعا وكيل الأزهر الطلاب إلى الحرص على التركيز في المذاكرة ومراجعة المواد الدراسية قبل أداء الامتحانات، وعدم إهدار وقت المذاكرة في تتبع صفحات ومواقع الغش الوهمية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن تلك الصفحات تعتمد على نشر نماذج امتحانات مزيفة أو خاصة بسنوات سابقة، وأنه لا يوجد تسريب لامتحانات الثانوية الأزهرية، حيث تحظى منظومة الامتحانات بدرجة عالية من التأمين، مضيفا أن ما يثار من وقت لآخر على صفحات التواصل الاجتماعي هي حالات معدودة لتمرير ورقة الامتحان بعد انتهاء الزمن المحدد للإجابة، ويتم عمل محاضر فورية بها ومحاسبة المتورطين فيها.

تفاصيل امتحانات الثانوية الأزهرية

وقال الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه بناءً على توجيهات فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، وتوجيهات الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف تم الاستعداد لامتحانات الثانوية الأزهرية بقسيمها العلمي والأدبي وشعبة العلوم الإسلامية والطلاب والطالبات بمعاهد البعوث الإسلامية على مستوى الأزهر فى جميع المناطق الأزهرية التى عددها 27 منطقة وتغطي جميع محافظات مصر.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في تصريح خاص لصدي البلد، أنه تم الاستعداد لامتحانات الثانوية الازهرية بتوفير الإجراءات الاحترازية وتوفير الجو المناسب للطلاب والطالبات وعندنا هذا العام اكثر من 39 ألف طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات بقسمي العلمى والأدب ففي القسم الأدبي اكثر من 91 ألف طالب وطالبة والبقية للقسم العلمي وعددهم أكثر من 46 ألف طالب وطالبة.

وذكر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ان اليوم السبت هو أول أيام الامتحانات بالقسم العلمي ولديهم مادتين هما الفقه والتفسير وتم توفير الهدوء والإجراءات الاحترازية والامن وهناك تعاون كبير مع الأزهر والأجهزة الأمنية، وهناك تعاون مع وزارة الصحة بتوفير زائرة صحية لكل لجنة.

وأشار إلى أن هذا العام يوجد اكثر من 605 لجان موزعة على 27 منطقة أزهرية وبناء على توجيهات فضيلة الإمام تم تشكيل غرفة متابعة رئيسية فى مشيخة الأزهر برئاسة وكيل الأزهر، وغرفة أخرى فى قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة رئيس قطاع المعاهد هذه الغرفة تتابع بصور مستمرة وتذلل العقبات للطلاب وتم تسيير قوافل فى جميع المحافظات لتتابع اللجان من هذه القوافل مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم التنبيه على أن الأسئلة تكون فى متوسط جميع الطلاب ما بين أسئلة مقالية واسئلة موضوعية عن طريق الاختيار المتعدد والصواب والخطأ بنظام البوكلت المتبع فى الأزهر، متابعا "نسال االله لأبنائنا وبناتنا ونوصيهم بالتركيز فى الامتحانات ونبشرهم بالخير ونسأل الله التوفيق.

