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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مفاجآت حول جهاز آبل المرتقب iPad

جهاز آيباد
جهاز آيباد

زعمت مصادر أن جهاز الآيباد iPad القادم من شركة آبل Apple الرائدة، سيتحول من دعم منفذ شحن آيفون "Lightning" إلى "USB-C"، والذي من المقرر أن يتم إطلاقه في آخر عام 2022 الجاري.

وبحسب ما ذكره موقع Engadget التقني، فإن جهاز الآيباد الجديد سيسير على نهج أجهزة الآيباد الأخرى من آبل، حيث يمكن توصيله مباشرة بالشاشات والأجهزة الأخرى مع تحسين سرعة نقل البيانات السلكية.

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آبل تستعد لإطلاق جهاز آيباد الجديد بمنفذ شحن USB-C لأول مرة

أفادت التسريبات بأن آبل تعمل على تحسين أداء آيباد الجديد على نطاق واسع، فمن المفترض أن يشتمل آيباد الجديد على شاشة أكبر بنفس الدقة الموجودة في iPad Air، على الرغم من ذلك لن يحصل جهاز آيباد الجديد و الرخيص الثمن على نفس جودة الصورة مثل iPad Air . 

ونوهت بأن آبل ستقوم بتزويد جهاز الآيباد بمعالج قوي وحديث الخاص بآبل من نوع A14 Bionic من الجيل الرابع، كما سيتميز جهاز آيباد بدعم لتقنية الجيل الخامس 5G.

يعد الإصدار الأساسي من iPad هو الطراز الأخير الذي يتميز بكابل شحن من نوع Lightning، وزر الصفحة الرئيسية والميزات الأخرى التي كانت موجودة منذ أكثر من 10 سنوات.

وفي حالة إذا كانت تلك التسريبات دقيقة، فإن الإصدار الجديد من جهاز الآيباد سيقفز إلى العصر الحديث بسعر يعد مناسبا لمعظم المستهلكين، جدير بالذكر أنه لم يتم ذكر أي تفاصيل متعلقة حول ما إذا كانت آبل ستعمل على تحديث تصميم iPad أم لا ، بما في ذلك دعم Magic Keyboard أو الجيل الثاني من القلم الذكي.

آبل آيباد USB-C منفذ شحن iPad

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