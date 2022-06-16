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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشارى: الرضاعة الطبيعية تجعل الطفل أكثر ذكاء وتحميه من الأمراض المزمنة|فيديو

أم ورضيعها
أم ورضيعها

كشفت الدكتورة هبة الله عوض استشارى الصحة العامة عن فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل الرضيع .

وقالت "عوض" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc، إن الرضاعة الطبيعية هامة للطفل منذ نزوله من ثدى الأم "السرسوب" بعد ساعات من الولادة ويعتبر مضاد حيوى هام للطفل يشتمل على الأجسام المضادة واكتساب الطفل المناعة اللازمة، لافتة إلى أن الطفل يحتاج الرضاعة الطبيعية من أول 6 أشهر بعد الولادة والذى يحتوى على مياه ، دهون ، فيتامينات ، بروتين ، سكريات .

وأضافت أن لبن الأم يحتوى على أجسام مناعية لا توجد فى أى أدوية ومضادات حيوية ويكون الطفل أقل عرضه للإصابة بالأمراض المزمنة منها السكرى ، السمنة ، الضغط ، حساسية الصدر منها الربو وأمراض الحساسية بشكل عام ، والطفل يكون لديه استقرار نفسى عاطفى وذكاء وجدانى ، وعقلى  ويشعر بالأمان لارتباطه بحضن الأم وتلامس الجلد واللجوء إلى اللبن الصناعى يكون فى حالة مرض الأم وإصابتها بالتهابات حادة او نزول دم عند الأم  عند رضاعة طفلها .


 

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