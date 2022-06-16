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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح المؤتمر الإفريقى الدولى للطب الرياضي

افتتاح المؤتمر الإفريقى
افتتاح المؤتمر الإفريقى الدولى للطب الرياضي

 

تحت عنوان "الرياضة محور الرعاية"، شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، افتتاح فعاليات المؤتمر الأفريقي الدولى للطب الرياضى، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضى بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي للطب الرياضى.

 تتضمن فعاليات المؤتمر  مناقشات حوارية حول توقف القلب المفاجئ للرياضيين ،والفحص القلبى للرياضيين بعد الإصابة بكوفيد ١٩ ، والتمارين الهوائية ، ومكافحة المنشطات ، ومخاطر استخدام المكملات الغذائية ،وقائمة المحظورات للوادا ،وتطوير مهارات الأجهزة الطبية للفرق الرياضية، والتخطيط العلمى لأولمبياد باريس، وصناعة البطل الرياضى.

أكد الدكتور أشرف صبحى على الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة بمجال الطب الرياضى، والعمل على توفير كل المتطلبات المؤدية إلى إحداث التطوير لهذا المجال، وصقل مهارات القائمين عليه، وتطوير وحدات  الطب الرياضي، والتوسع فى تواجدها على مستوى جميع المحافظات، لافتاً إلى أهمية المؤتمر الأفريقي الدولى للطب الرياضى، والمناقشات التى سيتناولها المؤتمر لتوضيح الصورة الكاملة حول الواقع الراهن فى مجال الطب الرياضة، وتسليط الضوء على المخاطر التى تواجه الرياضيين، وآليات المواجهة.

لفت وزير الشباب والرياضة  إلى تعزيز  أواصر التعاون مع مختلف الدول، وتبادل الخبرات، والإطلاع على تجاربهم   فى مجال الطب الرياضى، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية والوزارات المثيلة لها والجهات المعنية فى مختلف الدول بشكل يحقق رؤية الوزارة فى تطوير الطب الرياضى.

حضر افتتاح المؤتمر كل من  اللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفيدراليات الرياضية الأفريقية الاوكسا، والدكتور كونستانت رو رئيس الاتحاد الافريقى للطب الرياضى ورئيس الأكاديمية الأفريقية للطب الرياضى وعلوم الرياضة، والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية الاستشارية العليا بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور حازم خميس نائب رئيس الأكاديمية والدكتور خالد مسعود الأمين العام للأكاديمية والاتحاد الافريقى، ورئيس الإدارة المركزية للطب الرياضى وسفراء الدول الأفريقية المشاركة

وزير الشباب والرياضة المؤتمر الأفريقي الدولى للطب الرياضى وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي Sports

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