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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المرأة ودورها في الدولة الوطنية.. كتاب جديد لوزير الأوقاف

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ، صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب الإصدار الخامس والأربعون من سلسلة "رؤية" باللغة العربية ، وهو كتاب : (المرأة ودورها في الدولة الوطنية) إشراف وتقديم ومشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .


وهذا الكتاب يبين أن ديننا الحنيف أولى المرأة اهتمامًا خاصًّا : أما وبنتا وزوجًا وأختًا وصنوًا للرجل في معترك الحياة ، وأنه لم يبخس المرأة حقها ، بل إنه قد خلصها من ظلم الجاهلية ، ووفاها حقها كاملا غير منقوص. 
ويلقي الضوء على دور المرأة في بناء الدولة الوطنية ، وأهمية مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية والثقافية باعتبارها نصف المجتمع و أحد أهم مكوناته ولبنات بنائه.
ويتضمن عدة أبحاث هامة حول الشخصية القانونية للمرأة ، وتكريم الإسلام لها ، مع ذكر نماذج رائعة لنساء مصريات ممن ذكرهن القرآن الكريم ، فضلا عن دور المرأة في بناء الوطن.

الدكتور محمد مختار جمعة الهيئة المصرية العامة للكتاب محمد مختار جمعة الهيئة المصرية العامة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المرأة ودورها في الدولة الوطنية

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