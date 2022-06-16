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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تضم 1500 كتاب ومجلد.. افتتاح مكتبة متحف آثار طنطا

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار ، مكتبة متحف آثار طنطا لتقديم خدمة ثقافية وعلمية للباحثين في منطقة الدلتا في مجال الآثار والدراسات التاريخية.

 

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار، على تفعيل دور المتاحف واعتبارها مراكز للتعليم والتثقيف المجتمعي.

 

وأوضح مؤمن عثمان، أن المكتبة تضم مجموعة متنوعة من 1500 كتاب ومجلد متخصص فى علم الآثار المصرية والإسلامية والقبطية واليونانية الرومانية بلغات متعددة منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والهندية والفارسية وغيرها، ومجموعة من الأدلة المتحفية وكتب متنوعة أخرى فى قانون حماية الآثار، ومجموعة من إصدارات المعهد الفرنسي، بالإضافة إلى مجموعة قيمة من رسائل الماجستير والدكتوراه المهداة  من كلا من الدكتور عبد الحميد سعد عزب استاذ الآثار المصرية بكلية الآداب بجامعة طنطا، والدكتور عادل زين العابدين استاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة طنطا.

 

كما قام رئيس قطاع المتاحف خلال الافتتاح بتسليم شهادات التقدير لمدير المتحف وفريق العمل به لما قدموه من جهد من أجل إعداد المكتبة وإثرائها بهذه المجموعة القيمة من الكتب.

 

وأضافت إسراء عبد الجواد مسئول شئون المكتبات بقطاع المتاحف، أنه تم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمكتبة، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للمعلومات.


وأشار  الدكتور عماد بدير مدير عام متحف طنطا إلى أنه من المقرر أن يتم استكمال الأعمال التوسعية للمكتبة، وتزويدها بعدد أكبر من الكتب والمجلدات لخدمة عدد أكبر من جمهور الطلبة والباحثين في الدلتا وذلك توفيرا للوقت والجهد لهم، بدلا من السفر إلى القاهرة للحصول على المعلومات التي تخدم أبحاثهم.

وزارة السياحة والآثار السياحة المجلس الاعلى للاثار الاثار المصرية مكتبة متحف آثار طنطا

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