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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابتعدوا عن زوجتي.. توم هانكس ينفعل على المعجبين

صدى البلد

أنفعل توم هانكس على عدد من المعجبين حينما أقتربوا من  زوجته ريتا ويلسون، أثناء تواجدها في مدينة نيويورك.

ووفقا لتقارير صاحت ويلسون قائلة "توقفوا عن ذلك"، فيما قال هانكس:" ابتعدوا عن زوجتى"، قبل أن يندفع الاثنان إلى السيارة.

وكان قد أثار الفنان الشهير توم هانكس حالة من القلق، حول حالته الصحية مؤخرا ، منذ ظهوره ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الماضي ، وقد بدا عليه المرض وتغيير شكله. 

ومجددا ظهر توم هانكس ، أثناء الترويج لفيلمه الجديد Elvis في سيدني باستراليا، حيث لم يتمكن من حمل الميكروفون بديه بشكل طبيعي.

وارتجفت يد توم هانكس،  الذي يبلغ من العمر 65 عاما أثناء مخاطبته للحشود واحتفاله بفيلمه الجديد، ما أثار قلق معجبيه. 

توم هانكس يثير القلق حول حالته الصحية بسبب ارتعاش يديه

توم هانكس وأبطال فيلم Elvis ضمن فعاليات اليوم بمهرجان كان.. صور

وأثار مظهر توم هانكس الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث إنه ظهرت عليه النحافة الشديدة وانشغل الجمهور بمظهره وبدأت التكهنات حول سبب فقدان وزنه أثناء تواجده في مهرجان كان.

وطرحت شركة وارنر بروس تريلر جديد لفيلم Elvis قبل عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 75.

وشمل المقطع الدعائي الجديد لفيلم Elvis العديد من أحداث الفيلم وملامح حول القصص التي يرويها في قصة حياة إلفيس بريسلي المغني الشهير الذي يعد أيقونة موسيقى الروك أند رول. 

وظهر في تريلر Elvis علاقته مع والدته التي ضحت بالكثير من أجله، وحبيبته بريسيلا، ومدير أعماله الذي غير مسيرته "باركر" ويقوم بدوره الممثل المخضرم توم هانكس. 

فيلم Elvis الذي أخرجه الأسترالي باز لورمان يعد من أبرز الأعمال الفنية المنتظرة في الموسم الجديد الذي يفتتحه مهرجان كان رسميا، ومن المقرر عرضه في السينمات العالمية يوم 23 يونيو.

وتستمر النسخة الحالية من مهرجان كان السينمائي الدولي في الفترة من 17 إلى 28 مايو بالحضور الشخصي للنجوم.

التواصل الاجتماعي مهرجان احتفال سينما توم هانكس

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