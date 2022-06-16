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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شركة McMurtry تكشف سيارة خارقة بقوة 1000 حصان.. صور

شركة McMurtry تكشف
شركة McMurtry تكشف سيارة خارقة بقوة 1000 حصان

تسابق العلامة التجارية البريطانية McMurtry بسيارة المروحة الكهربائية الجديدة والمبتكرة Spéirling في مهرجان جودود للسرعة "Goodwood's of Speed" ​​الأسبوع المقبل وتهدف لتحطيم الرقم القياسي في تسلق التل.

شركة McMurtry تكشف سيارة خارقة بقوة 1000 حصان

تتميز السيارة بمروحة كهربائية "ذات قوة دفع سفلية" غير عادية وعتبة أسفل الهيكل تعانق الأرض، بمعدل قوة إلى وزن يبلغ 1000 حصان لكل طن ويمكن أن تصل إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 1.5 ثانية، وتستخدم بطارية بسعة 60 كيلو وات في الساعة ملفوفة حول قمرة القيادة.

التفاصيل الفنية الأخرى نادرة، لكن الشركة تقول إنها قامت بترقية المروحة لتوفر الآن 2000 كجم من القوة الضاغطة من حالة التوقف التام، تعتبر هذه أكثر من سيارة تنتجها فورمولا 1 بسرعة 150 ميلاً في الساعة.

تم تصميم السيارة الخارقة التي تعمل بالطاقة الكهربائية من قبل فنيي الفورمولا 1، وسيديرها سائقي السباقات ماكس شيلتون وأليكس سمرز.

شركة McMurtry تكشف سيارة خارقة بقوة 1000 حصان

تم الكشف عن سيارة Spéirling ذات الدفع الخلفي لأول مرة في Goodwood’s FoS العام الماضي، وكانت وقتها تبلغ قدرتها على التسارع من 0 إلى 186 ميل في الساعة خلال 9.0 ثانية، ولكن مع هذه المروحة التي تمت ترقيتها، ويتوقع أن يتم تقليل هذا الوقت بشكل كبير.

قال توماس ييتس العضو المنتدب لشركة McMurtry: "هدفنا هو الفوز بالحدث ونشعر أن الرقم القياسي في متناول اليد إذا كان كل شيء متوافقًا معنا.

"بالطبع ، هذه رياضة سيارات ولا يمكنك أبدًا أن تأخذ أي شيء كأمر مسلم به ولكننا نظهر مع حزمة تنافسية للغاية".

McMurtry الكهربائية Goodwood s of Speed السيارة الخارقة الفورمولا 1

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