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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يعيش حالة حزن.. أول رد فعل لإيهاب جلال عقب إقالته.. فيديو

صدى البلد

 

أكد حمد إبراهيم، المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، أن إيهاب جلال يعيش حالة حزن بعد إقالته من تدريب منتخب مصر.

وقال حمد فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "إيهاب جلال لم يحصل على فرصته مع منتخب مصر وكان يحتاج إلى وقت لوضع بصماته وهو ليس ساحر لكي يقوم بتطوير أداء اللاعبين خلال 10 أيام فقط".

 

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اتحاد الكرة يوجه الشكر لايهاب جلال

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الشكر لايهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الأول بعد اخفاقاته مع الفراعنة خلال قيادته لثلاث مباريات.

 

وقال حازم امام خلال المؤتمر الصحفي المقام في مقر اتحاد الكرة، أن كيروش شخصية مميزة وكنت أحبه، ولم اتحدث معه منذ رحيله ولكن ندرس عودته.

 

وأضاف امام، يوجد العديد من الاسماء التي يتم دراستها في الايام الحالية لتولي الادارة الفنية لمنتخب مصر خلفاََ لايهاب جلال.

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