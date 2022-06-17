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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة فورد التاريخية تعود للحياة بقوة 800 حصان.. صور

سيارة فورد التاريخية
سيارة فورد التاريخية تعود للحياة بقوة 800 حصان.. صور

كشفت شركة Everrati البرياطانية المتخصص في تحويل السيارات الكهربائية عن سيارة رياضية خارقة تعتبر نسخة من سيارة GT40 Le Mans التي شاركت في سباق لومان الأسطوري خلال ستينيات القرن الماضي.

سيارة فورد التاريخية تعود للحياة بقوة 800 حصان.. صور

تقول الشركة إن محرك السيارة المزدوج سيضخ 800 حصان و 590 رطلاً من عزم الدوران، مما يدفع GT40 إلى سرعة قصوى تبلغ 125 ميلاً في الساعة، وستكون قادرة على الوصول إلى 60 ميلاً في الساعة من السكون في أقل من أربع ثوانٍ، وستستمد الطاقة من بطارية 60 كيلو وات في الساعة وهي مزودة بأجهزة شحن 700 فولت لعمليات الشحن السريع.

سيارة فورد التاريخية تعود للحياة بقوة 800 حصان.. صور

كانت سيارة GT40 الأصلية التي بنيت في الستينيات، تضم محرك V8سعة 7.0 لتر ينتج 478 حصانًا و 475 رطلاً من عزم الدوران ، بحد أقصى 205 ميل في الساعة.

 

صُممت لغرض وحيد هو الفوز بأشرس سباقات التحمل في العالم، وكانت أيضًا خفيفة الوزن للغاية تقول Everrari إن نسختها الكهربائية الجديدة لن تكون ثقيلة على الوزن، على الرغم من إضافة أجهزة نقل الحركة الكهربائية المكتنزة ، ويقتبس من الوزن الفارغ ما يزيد قليلاً عن 1300 كجم وتقول الشركة إن هذه السيارة أخف وزناً من محرك V8 GT40 الذي يعمل بالوقود بالكامل.

سيارة فورد التاريخية تعود للحياة بقوة 800 حصان.. صور

على عكس النسخة الأصلية، فإن النسخة الجديدة الكهربائية ستصدر صوتًا مصطنعًا على غرار V8 وسيسمح ناقل الحركة المرتبط بضوضاء المحرك المزيفة للسائق باختيار "التروس الافتراضية"، تقول الشركة إنه يمكن تنشيط هذا في وضع السباق.

سيارة فورد التاريخية تعود للحياة بقوة 800 حصان.. صور

ستحصل على هيكل وشاسيه جديدين، وكلاهما من صنع شركة Superformance الأمريكية، كما تنتج الشركة جميع هياكلها بموجب ترخيص من صاحب العلامة التجارية الأصلي.

 

لم يتم تحديد سعر إجمالي للسيارة لأن التكاليف تختلف وفقًا لكل طلب فردي، وتباع سيارة GT40 الأصلية التي تعود إلى الستينيات حاليًا بما يتراوح بين مليون و 10 ملايين جنيه إسترليني.

سيارة فورد التاريخية تعود للحياة بقوة 800 حصان.. صور

قال جوستين لوني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Everrati: "تجسد GT40 فلسفة Everrati. بينما تقوم العديد من الشركات بإجراء تحويلات كهربائية للسيارات الكلاسيكية ، فإن نهجنا يتجاوز ذلك بكثير.

 

"من خلال نشر عقلية ومهارات الشركة المصنعة للمعدات الأصلية ، قمنا بإعادة تعريف السيارة كسيارة جديدة ذات تصميم وهندسة على أحدث طراز ينفذها فريق يتمتع بخبرة واسعة في بعض أشهر صانعي السيارات في العالم.

سيارة فورد التاريخية تعود للحياة بقوة 800 حصان.. صور

ستنضم GT40 إلى أسطول EVERATI المتنامي والمخصص حسب الطلب، والذي يضم بورشة ولاند روفر ديفندر ومرسيدس بنز 280SL، وتم تجهيز كل طراز بمجموعة نقل حركة كهربائية مخصصة ويتلقى ترميمًا كاملاً وفقًا لمعايير concoursقبل التسليم.

Everrati السيارات الكهربائية سيارة رياضية GT40 Le Mans لومان Superformance

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