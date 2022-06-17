جيب رانجلر تحصد جائزة دبي لينكس الفضية.. صور

حصدت مجموعة ستيلانتيس الجائزة الفضية عن فئة صناعة الأفلام في حفل جوائز دبي لينكس عن فيلمها Rewild Yourself الذي تم ابتكاره بمناسبة اعلان اطلاق سيارة جيب رانجلر روبيكون 392 كما ووصلت إلى النهائيات مع فيلمين آخرين في الفئة نفسه، وقام فرع لشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا بالاحتفال بأمسية من التميّز الإبداعي الاستثنائي هذا الأسبوع.

جيب رانجلر تحصد جائزة دبي لينكس الفضية

يستعرض الفيلم القصير والملهم والملهم سيارة جيب رانجلر روبيكون 392 على أنّها محفّزاً حقيقياً للتحرّر للأشخاص الذين يرغبون في الهرب من ضغوط الحياة إلى عالم يسمح لهم باستعادة أنفاسهم ويعيدهم إلى طفولتهم حيث يستعيدون الجرأة والفرح والسعادة التي تولد بشكل بديهي مع الإنسان.

يقدّم الفيلم صورةً عالمية لرجل يواجه مشقّات الحياة حتّى يبدأ بالشعور بالاختناق بشكل تدريجي مع مختلف الواجبات والمسؤوليات والظروف الحياتية والثقافية والعائلية، ويبدأ يرى ومضات من طفولته وصوراً تعبيرية عن أعمق أمنياته غير المحققة تُنسج معاً لتشكّل صدمة بصرية للمشاهد، والتي تعكس في الوقت عينه حاجته هو أيضاً للتحرّر بعد سنة تقريباً من الحجر المنزلي.

جيب رانجلر تحصد جائزة دبي لينكس الفضية

قالت كريستينا جويدا لاليكاتا، رئيسة الاتصالات التسويقية لعلامة جيب لدى ستيلانتس الشرق الأوسط ستيلانتيس الشرق الأوسط، قائلة: "نحن سعداء جداً لفوزنا بالجائزة الفضية عن فئة صناعة الأفلام عن فيلم “Rewild Yourself” في مهرجان دبي لينكس الدولي للإبداع 2022.

تأتي هذه الجائزة تقديراً لمستوى الإبداع الذي أظهره فريق ستيلانتس وشركاؤه في التواصل الإبداعي، كما أنّها تؤكّد على دور جيب و مكانتها كعلامة تسمح بتحقيق أجمل المغامرات منذ أكثر من 80 عاماً.“

ويذكر ان جوائز دبي لينكس تكرم وتحتفل بأفضل الأعمال الإبداعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك تقديراً لأهم المواهب في صناعة الاتصالات والإعلانات الإبداعية في المنطقة.

يتم اختيار الفائزين في جوائز دبي لينكس وتقييم الأعمال من قبل لجنة تحكيم دولية خلال مهرجان سنوي للإبداع، ويتم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع الجوائز.