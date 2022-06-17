نجم الزمالك السابق: اتحاد الكرة أهان إيهاب جلال بعد قرار إقالته

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن اتحاد الكرة أهان إيهاب جلال بسبب التسرع فى قرار اقالته بعد الخسارة من إثيوبيا وكوريا الجنوبية.

وقال صلاح فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "اتحاد الكرة تعامل مع المدرب الوطني بطريقة سيئة وأهان المدرب المصري، وأتمنى أن ذلك لا يؤثر على المدربين الصاعدين فى الفترة المقبلة".

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حازم إمام: تسلمت ملف المدير الفني لاتحاد الكرة ونقدم اعتذارا للمصريين.

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تسلم ملف تعيين المدير الفني لمنتخب مصر وفي هذا التوقيت يتم دراسة أكثر من اسم.

وأضاف إمام خلال المؤتمر الصحفي لاتحاد الكرة: نتوجه بالاعتذار للمصريين على ما حدث في الآونة الأخيرة، ولن نتخطى الأمر بسهولة نشعر جميعاََ بالأسف.



وتابع: حزنت بسبب الهجوم الذي تعرض له إيهاب جلال وهذا لم يحدث مع أي مدير فني أجنبي تولى مهمة منتخب مصر.