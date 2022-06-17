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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيفي عبدة ترقص على أنغام كاظم الساهر: بحب العراق وشعبها وفنانيها

صدى البلد

شاركت الفنانة فيفي عبدة مقطع فيديو وهي ترقص على اغنية للفنان كاظم الساهر، وذلك عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وكتبت: “بحب العراق و شعبها و فنانيها دي اغنية كاظم الساهر”.

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فيفي عبده لـ غادة إبراهيم: حلمت بيكي وإنتي بتعيطي| فيديو

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بالكاجوال الأنيق..فيفي عبدة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

وعادت فيفى عبده ، إلى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل فى العالى”، وتراهن هذه المرة على مغامرة فنية جديدة، تشاركها فيها شيرين رضا، ويسعى الثنائى الجديد إلى خطف الأنظار إليهما فى رمضان فى ظل المنافسة الشرسة التى يشهدها الموسم الجديد.

يشارك فى بطولة مسلسل “شغل فى العالى” بجانب فيفى عبده وشيرين رضا، كل من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

فيفي عبدة Instagram شيرين رضا مسلسل “شغل فى العالى”

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