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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

إخواني تمنى تفشي كورونا في مصر.. كواليس القبض على بهجت صابر

صدى البلد

ألقت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الجمعة، القبض على الإخواني الهارب بهجت صابر، وذلك بعدما تقدمت عدة سيدات بشكوى للشرطة ضده تتهمن إياه بتوجيه شتائم وسب قذف.

شاهد الفيديو:

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة القبض على الإخواني الهارب أثناء قيامه ببث مباشر، وحدث اشتباك لفظي بينه وبين سيدات وقام بتوجيه شتائم وسباب بألفاظ نابية.

وعلى إثر ذلك، تحركت شرطة نيويورك نحو المكان الذي يبث منه الإخواني الهارب فيديوهاته التحريضية بالمدينة، وألقت القبض عليه.

إلا أنه دخل في نوبة هيستيرية شديدة وطفق يزعم متحدثًا بالإنجليزية، إن إلقاء القبض عليه ينافي الحقوق والحريات، إلا أن الحقيقة أنه وجه شتائم للسيدات، لكن أفراد الشرطة واصلوا اقتياده إلى القسم. 

شاهد الفيديو:

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