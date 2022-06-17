الأهلي يدخل معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمباراة ‏الزمالك المقرر لها ‏مساء بعد غد الأحد على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، ضمن منافسات الجولة ‏الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وواصل الفريق تدريباته صباح أمس على ملعب التتش بدون راحة؛ وحرص الجهاز الفني ‏على تخفيف الحمل البدني للاعبين الذين شاركوا في مباراة إيسترن ‏كومباني التي أقيمت ‏على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة ‏في بطولة الدوري الممتاز، ‏والتي انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف.‏

وشارك باقي اللاعبين في تدريبات بدنية وتدريبات الكرة، وذلك في إطار حرص الجهاز ‏الفني ‏على تجهيز كافة اللاعبين.‏



كما شارك حمدي فتحي في المران بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال ‏مشاركته ‏مع المنتخب الوطني، وانتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي تحت ‏إشراف ‏الجهاز الطبي بالنادي.‏

فيما شارك محمود متولي في مران اليوم ليؤكد جاهزيته بعد شكوى عضلية خفيفة للاعب ‏خلال ‏مشاركته في مباراة إيسترن كومباني.

