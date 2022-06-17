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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يدخل معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك

صدى البلد

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمباراة ‏الزمالك المقرر لها ‏مساء بعد غد الأحد على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، ضمن منافسات الجولة ‏الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وواصل الفريق تدريباته صباح أمس على ملعب التتش بدون راحة؛ وحرص الجهاز الفني ‏على تخفيف الحمل البدني للاعبين الذين شاركوا في مباراة إيسترن ‏كومباني التي أقيمت ‏على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة ‏في بطولة الدوري الممتاز، ‏والتي انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف.‏

وشارك باقي اللاعبين في تدريبات بدنية وتدريبات الكرة، وذلك في إطار حرص الجهاز ‏الفني ‏على تجهيز كافة اللاعبين.‏

كما شارك حمدي فتحي في المران بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال ‏مشاركته ‏مع المنتخب الوطني، وانتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي تحت ‏إشراف ‏الجهاز الطبي بالنادي.‏

فيما شارك محمود متولي في مران اليوم ليؤكد جاهزيته بعد شكوى عضلية خفيفة للاعب ‏خلال ‏مشاركته في مباراة إيسترن كومباني.
 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالنادي الأهلي استاد الأهلي we السلام بطولة الدوري الممتاز ايسترن كومباني

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