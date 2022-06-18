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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسواق الخليج تحت الضغط بعد رفع أسعار الفائدة

صدى البلد

واصل مؤشر السوق الرئيسي مساره الهابط ليتراجع بأكثر من 1% في جلسة الخميس منخفضاً للجلسة الخامسة على التوالي.

وشهدت الجلسة الأخيرة من الأسبوع ضغوطاً كبيرة على قطاع البنوك على الرغم من قرار المركزي السعودي برفع معدل الريبو العكسي إلى 1.75%.

إذ تراجع سهم مصرف الراجحي بنحو 4% إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر وسجل سهم الأهلي السعودي أسوأ إغلاق له منذ بداية العام الحالي.

كما سجل المؤشر تراجعاً بأكثر من 5% خلال الأسبوع متكبداً أكبر خسائر سوقية في 5 أشهر

بورصة مصر:

فقد المؤشر الثلاثيني مستويات 9900 نقطة في جلسة الخميس منخفضاً بنحو 1% في جلسة الخميس ومتراجعاً للجلسة السادسة على التوالي.

كما تكبد المؤشر خسائر أسبوعية بأكثر من 3% مسجلاً أدنى إغلاق أسبوعي منذ عام كامل.

واستطاع سهم فوري للمدفوعات مخالفة الاتجاه الهابط لأغلب الأسهم المصرية مرتفعاً بنحو 1.45% بعد إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول والتي أظهرت ارتفاع إيراداتها بنحو 38% مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

الأسواق الخليجية الأخرى:

تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنحو 1.7% مسجلاً أدنى إغلاق له في 3 أسابيع وسط تراجعات ملحوظة على أسهم البنوك القيادية.

كما تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.8% ليعود إلى قرب مستويات 9500 نقطة مجدداُ.

وفي بورصة الكويت، سجل المؤشر الأول خسائر أسبوعية بأكثر من 2% مسجلاً أدنى إغلاق أسبوعي في 4 أشهر.

وتراجع مؤشر بورصة قطر بأكثر من 4%خلال الأسبوع مسجلاً أكبر خسائر أسبوعية له في أكثر من عامين.

اسعار الفائدة مصرف الراجحي الاهلي السعودي بورصة الكويت خسائر

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