أسواق الخليج تحت الضغط بعد رفع أسعار الفائدة

واصل مؤشر السوق الرئيسي مساره الهابط ليتراجع بأكثر من 1% في جلسة الخميس منخفضاً للجلسة الخامسة على التوالي.

وشهدت الجلسة الأخيرة من الأسبوع ضغوطاً كبيرة على قطاع البنوك على الرغم من قرار المركزي السعودي برفع معدل الريبو العكسي إلى 1.75%.

إذ تراجع سهم مصرف الراجحي بنحو 4% إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر وسجل سهم الأهلي السعودي أسوأ إغلاق له منذ بداية العام الحالي.

كما سجل المؤشر تراجعاً بأكثر من 5% خلال الأسبوع متكبداً أكبر خسائر سوقية في 5 أشهر

بورصة مصر:

فقد المؤشر الثلاثيني مستويات 9900 نقطة في جلسة الخميس منخفضاً بنحو 1% في جلسة الخميس ومتراجعاً للجلسة السادسة على التوالي.

كما تكبد المؤشر خسائر أسبوعية بأكثر من 3% مسجلاً أدنى إغلاق أسبوعي منذ عام كامل.

واستطاع سهم فوري للمدفوعات مخالفة الاتجاه الهابط لأغلب الأسهم المصرية مرتفعاً بنحو 1.45% بعد إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول والتي أظهرت ارتفاع إيراداتها بنحو 38% مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

الأسواق الخليجية الأخرى:

تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنحو 1.7% مسجلاً أدنى إغلاق له في 3 أسابيع وسط تراجعات ملحوظة على أسهم البنوك القيادية.

كما تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.8% ليعود إلى قرب مستويات 9500 نقطة مجدداُ.

وفي بورصة الكويت، سجل المؤشر الأول خسائر أسبوعية بأكثر من 2% مسجلاً أدنى إغلاق أسبوعي في 4 أشهر.

وتراجع مؤشر بورصة قطر بأكثر من 4%خلال الأسبوع مسجلاً أكبر خسائر أسبوعية له في أكثر من عامين.