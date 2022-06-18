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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنمو 95%.. مصر صدرت جسور وصهاريج بقيمة 97 مليون دولار خلال الربع الأول من 2022

صدى البلد

ارتفعت  صادرات مصر من الجسور والصهاريج بنسبة 95% خلال الربع الأول “ يناير - مارس ” 2022 لتسجل 97 مليون دولار في مقابل 39 مليون دولار خلال نفس الفترة 2021 

وأوضح  تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والذي حصل “صدى البلد ”  على نسخة منه، أنه تم تصدير جسور وصهاريج من مصر لنحو 94 دولة، وفتح اسواقا جديدة امام منتجات مصر من الصهاريج والجسور وهى ” ريونيون، كازاخستان، ملاوي، ايسلندا، جنوب السودان، كوريا الجنوبية، السويد، النرويج، الدومنكان، اذربيجان، قطر، بنجلاديش”.

واستحوذت 10 دول على 73,6% من إجمالي صادرات مصر من الجسور والصهاريج بقيمة 93,437 مليون دولار في مقابل 31,906 مليون دولار بنمو 192,8%.

صادرات مصر مصر صدرت جسور صهاريج المجلس التصديري لمواد البناء صادرات

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