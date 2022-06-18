بنمو 95%.. مصر صدرت جسور وصهاريج بقيمة 97 مليون دولار خلال الربع الأول من 2022

ارتفعت صادرات مصر من الجسور والصهاريج بنسبة 95% خلال الربع الأول “ يناير - مارس ” 2022 لتسجل 97 مليون دولار في مقابل 39 مليون دولار خلال نفس الفترة 2021

وأوضح تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والذي حصل “صدى البلد ” على نسخة منه، أنه تم تصدير جسور وصهاريج من مصر لنحو 94 دولة، وفتح اسواقا جديدة امام منتجات مصر من الصهاريج والجسور وهى ” ريونيون، كازاخستان، ملاوي، ايسلندا، جنوب السودان، كوريا الجنوبية، السويد، النرويج، الدومنكان، اذربيجان، قطر، بنجلاديش”.

واستحوذت 10 دول على 73,6% من إجمالي صادرات مصر من الجسور والصهاريج بقيمة 93,437 مليون دولار في مقابل 31,906 مليون دولار بنمو 192,8%.