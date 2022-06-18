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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

باليه الأوبرا يروى قصة الملكة كليوباترا على المسرح الكبير

صدى البلد

تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل عرض "كليوباترا" بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المؤلف الموسيقي المايسترو محمد سعد باشا ، وتصميم الرقصات لخوزيه بيريز ومساعده رينى دى كارديناس ، وتصميم المناظر والملابس مانويلا سيرى ، وذلك لمدة اربعة ليالى متصلة تبدأ فى الثامنة من مساء الثلاثاء ، الأربعاء ، الخميس و الجمعة 21 ، 22 ، 23 و 24 يونيو على المسرح الكبير .

باليه كليوباترا يدور حول القصة التاريخية لملكة مصر، وزواجها بمارك أنطونيو الذي اقتسم حكم الإمبراطورية الرومانية مع أوكتافيوس بعد قتل يوليوس قيصر ، ثم إعلان أوكتافيوس الحرب ضد كليوبترا ومارك أنطونيو وهزيمتهما في معركة أكتيوم البحرية ونهايتهما المأسوية بعد انتصار خصمهما .
 

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يشار إلى أن فرقة بالية أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالى للباليه وقدمت أولى عروضها فى نفس العام ، انطلقت خارج مصر منذ عام 1972 حيث طافت العديد من دول العالم منها روسيا ، بلغاريا ، يوغوسلافيا ، ألمانيا ، فرنسا وتونس ، اصبحت احد الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991 ويضم ريبورتوارها مجموعة من اشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت ، بحيرة البجع ، كسارة البندق ، جيزيل ، دون كيشوت ، طقوس الربيع ، هاملت ، لوركيانا ، كارمينا بورانا ، بوليرو ، سندريلا ، رقصات نلتقى بها ، وبالرغم من كل شئ وقدمت باليه كليوباترا لأول مرة عام 2019 .

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