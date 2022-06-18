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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيتن عامر لجمهورها عن أغنية خطافة الرجالة: منتظرة رأيكم في كل حاجة

ايتن عامر
ايتن عامر

شاركت الفنانة ايتن عامر جمهورها بتساؤل طرحته عبر إنستجرام، تتساءل فيه عن آراء جمهورها بخصوص أغنيتها الجديدة "خطافة الرجالة" التي طرحتها اليوم السبت".

وكتبت ايتن "مين شاف فيديو كليب اغنيتى الجديدة ؟؟؟ اكتبوا فى الكومنتس بقا رأيكوا فى اللوك و الاغنية و كل حاجة، و شوفوا الاستورى بتاعتى دلوقتى، لينك بيجمع كل لينكات الاغنية على كل الابليكيشنز".

IMG_٢٠٢٢٠٦١٨_١٧٢٩٢٦
IMG_٢٠٢٢٠٦١٨_١٧٢٩٢٦

طرحت الفنانة أيتن عامر، فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “خطافة الرجالة”، عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “يوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية :"عامله love على صورته وانا حبيبته .. ومش هقف اتفرج .. وأنا هقفش جامد ده البارد عمال بيهرج .. يانهار ابيض كده مش فايت .. انا قلبي مولع نار شايط".

بقى بيني وبينها انا تار بايت دي ماتعرفنيش .. ودي قلة ذوق كده مش طالبه .. بزياده لطافه .. دي عميت في عينيها العيب فيها .. ولا انا شفافة .. انا موتي وسمي اللي قافلني .. بتبص في وشي وتحضني .. ومن ضهري بتلعب وتخوني .. وكله على مفيش".

"خطافة الرجالة” كلمات أحمد علاء الدين، والحان نيس، وتوزيع وميكس وماستر زووم، وجيتارات أحمد حسين، وطبلة ماجد الصواف.

يذكر أن أيتن عامر قالت لـ"صدى البلد": الأغنية تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي عند طرحها وحتى عندما طرحت البرومو الخاص بها أعجب بها الناس.


 

ايتن عامر فيديو كليب كلمات الأغنية البرومو الخاص تستطلع راي الجمهور خطافة الرجالة اغنيتها الجديدة

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