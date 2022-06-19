وزير الشباب : تطوير 1041 مركز شباب ضمن مبادرة حياة كريمة بالقليوبية.. شاهد

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في القليوبية يرافقه المستشار عمر مروان وزير العدل عددا من المشروعات الخدمية بقطاع الشباب والرياضة بمدن بنها وقها وقليوب وشبين القناطر في محافظة القليوبية.

ودشن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مبادرة (١٠٠ قائد) خلال اللقاء الحوارى مع مجموعة من شباب القليوبية، وذلك فى مستهل زيارة وزير الشباب والرياضة للمحافظة.

أُقيم اللقاء بمشاركة مجموعة من شباب القليوبية، وعدد من من أعضاء مبادرة "شباب يدير شباب"، وبرلمان الشباب. وبدأ بعرض تقرير مصور حول المشروعات الخاصة بالشباب والرياضة فى محافظة القليوبية، وأبرز الإنجازات التى تم تحقيقها فى قرى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

فى كلمته، لفت وزير الشباب والرياضة إلى حرصه الدائم على لقاء شباب مصر خلال زياراته الميدانية لمختلف المحافظات للاطلاع على رؤاهم حول القضايا والموضوعات، والتعرف على متطلباتهم من مشروعات وأنشطة الوزارة، مرحباً بجميع المشاركين فى اللقاء الحوارى لشباب القليوبية.

وتابع الوزير :"تولى وزارة الشباب والرياضة اهتماماً كبيراً بملف تطوير البنية الإنشائية بمراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، بجانب تطوير الفكر الإدارى لها لتحقيق الأهداف والقيام بالأدوار المنوطة بها خدمةً للنشء والشباب"، وفى ضوء رؤية الوزارة نحو تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، مشيراً إلى حجم أعمال رفع الكفاءة والتطوير التى لحقت بمراكز شباب القليوبية بالتعاون والتنسيق مع المحافظة من خلال موازنة الوزارة ومبادرة "حياة كريمة"، أو عن طريق الطرح الاستثماري بمشاركة القطاع الخاص.

أوضح الدكتور أشرف صبحى أن مصر تشهد تطوراً كبيراً فى مختلف المجالات تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ويأتى حرص سيادته على الاهتمام بالمواطن المصرى فى مقدمة الأولويات، لافتاً إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وما ينتج عنها من تطوير كبير للريف المصرى كأكبر مشروع قومى تشهده مصر خلال الآونة الراهنة.

وقال وزير الشباب والرياضة، إنه تم تخصيص مبلغ 2 مليار و400 مليون جنيه ضمن مشروعات "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية لقطاع الشباب والرياضة، موضحًا أن المبادرة شملت 1041 مركز شباب علي مستوى الجمهورية، منها 276 مركز إنشاء جديد، و28 مركز شباب علي مستوى القليوبية.

وأضاف وزير الشباب، أنه بدأت عملية التطوير بمراكز الشباب منذ عام 2014 ومستمرة حتي الآن، مشيرا إلي أن هذا التطوير ساهم بشكل كبير في انطلاق المشروع القومي للموهبة والناشئين، والذي بدأ يجني ثماره يحصد أحد أبطاله 3 ميداليات ذهبية في مجال رفع الأثقال ببطولة العالم بالمكسيك.

من جانبه، رحب محافظ القليوبية بزيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة القليوبية، فى تلك الفترة التي يشهد فيها قطاع الشباب والرياضة اهتماماً ملحوظاً من القيادة السياسية حيث توجه الدولة كافة أوجه الدعم والرعاية للشباب على المستوى الرياضي والثقافي والتوعوي في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري.

كشف أن محافظة القليوبية تقوم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لدعم المنظومة الرياضية والشبابية بالمحافظة مما أثمر عن حدوث طفرة غير مسبوقة في تطوير المنشآت الرياضية والشبابية من خلال مبادرة "حياة كريمة" أو من خلال خطة الوزارة سواءً عن طريق إنشاء مراكز شباب جديدة أو تطوير المراكز القائمة، وكذلك إنشاء الملاعب وحمامات السباحة ومعارض المنتجات الشبابية، بالإضافة الى المراكز الرياضية لذوي الهمم، مقدماً الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على جهوده الصادقة والمستمرة في دعم شباب الوطن.

نن احية اخرى وعقب الافتتاحات شارك وزير الشباب والرياضة، ووزير العدل، ومحافظ القليوبية فى مباراة كرة قدم استعراضية بمشاركة مجموعة من اللاعبين القدامى والفنانين منهم :"عبد الحميد بسيونى، أحمد سمير فرج، مشير حنفى، محمد جوده"، والفنان هيثم شاكر، والحكم إبراهيم نور الدين.

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