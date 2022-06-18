تعرف على تشكيليّ الاتحاد السكندري والمقاصة بالدوري

أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة مصر للمقاصة في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري على كالتالي:-

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: هشام صلاح ومحمود شبانه والسيد سالم وصبرى رحيل

وفي الوسط: مورو ساليفو، وسعيدو سمبورى، ومروان عطية.

وفي الهجوم: خالد الغندور وابراهيم حسن وبوايتنج بنجامين.

وعلى الجانب الآخر أعلن عيد مرازيق المدير الفني لمصر المقاصة عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري والذي جاء كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع: على فتحي وأحمد صبيحه ومحمود فهمي وكريم حلاوه.

الوسط: سيرجى اريك وجون افيرى ومحمد محسن ليله ومنعم.

الهجوم محمد لالا وهشام حافظ.