إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب تروسيكل بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة اليوم وقوع حادث أسفر عن إصابة ٣ أشخاص من اسرة واحدة إثر انقلاب تروسيكل كانوا يستقلونه بطريق الملح بإدكو، و تم نقل المصابين مستشفى إدكو المركزى للعلاج و عمل الإسعافات الأولية.

تلقى مأمور مركز شرطة إدكو بلاغا من المستشفى العام بإصابة كل من : توفيق سليمان عبيد ٤٥ سنة عامل زراعى وعبده سليمان زكى ٤٢سنة عامل زراعى وابنته نوره عبده ١٣ سنة طالبة وجميعهم يقيمون بمركز إدكو ومصابين بإصابات متنوعة، بالانتقال والفحص تبين أنسبب الإصابة انقلاب تروسيكل الذى كانوا يستقلونه بطريق الملح.

وتم تحرير محضر و باشرت النيابة التحقيقات بالواقعة.



