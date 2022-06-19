عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد أحمد مكي .. تعرف على محطات مهمة في حياته

أحمد مكي
أحمد مكي

يحتفل النجم أحمد مكى بعيد ميلاده  ، اليوم 19 يونيو، فهو من مواليد 1978، ولد في الجزائر بمنطقة وهران لوالد جزائري وأم مصرية، لكنه انتقل للعيش فى مصر بحى الطالبية، وتخرج من معهد السينما قسم إخراج.   وحقق العديد من النجاحات المختلفة في المجال الفني الذي بدأه منذ نحو 20 عامًا، سواء فى مجال الإخراج أو غناء الراب أو التمثيل، ونجاحه و براعته في تغيير الأدوار التى قدمها. 

 

  بدأ مسيرته الفنية عام 2001، بإخراج عدد من الأفلام القصيرة، وقام بعدها بإخراج عدد من الأفلام منها "الحاسة السابعة" و"ياباني أصلي".  


بدا التمثيل بدور صغير فى فيلم "ابن عز" مع النجم الراحل علاء ولى الدين، ثم تدرج فى مساحة الأدوار حيث شارك فى فيلم "تيتو" مع أحمد السقا، ثم انتقل إلى شخصية "هيثم دبور" التى كانت بداية شهرته ومعرفة الناس به، فى سيت كوم" تامر وشوقية"، وبعدها في فيلم "مرجان أحمد مرجان" مع الزعيم عادل إمام، وأخيرًا أفرد لها مساحة فى فيلم كامل وكان هو البطولة الأولى له بفيلم "إتش دبور".   كما أظهر براعته التمثيلية فى أداء الأدوار، حيث قدم 7 شخصيات مختلفة من خلال فيلم "طير انت" الذى قام ببطولته مع النجمة دنيا سمير غانم، وبعد ذلك أفرد له مسلسلا كاملا حمل اسم "الكبير" وقدمه في 5 أجزاء مختلفة، ولاقى نجاحا جماهيرا كبيرا، ومازالت هذه الشخصية عالقة فى أذهان الجماهير بإفيهاتها وأفشاتها.   وبعدها شارك مكى فى أعمال أخرى، منها فيلم "لا تراجع ولا استسلام" و "سيما على بابا" و "سمير أبو النيل"، كما شارك في مسلسل "خلصانة بشياكة".  


ظهر أحمد مكى وفى عام 2021، بشخصية جديدة عليه وعلى جمهوره الذى اعتادوا أن يروه في الأعمال الكوميدية، وفاجئهم ببراعته فى أداء شخصية الضابط "يوسف الرفاعى"، فى مسلسل "الاختيار 2 - رجال الظل"، الذى عرض في موسم دراما رمضان قبل الماضي ، مع النجم كريم عبد العزيز، ليؤكد أنه نجم ناجح فى تقديم أى دور وأى شخصية

أحمد مكي والغناء :


نجح أحمد مكى أيضًا من خلال مجال الغناء، فمنذ بدايته الفنية وهو متميزا في غناء أغاني الراب، حيث حقق نجاح كبير من خلال أغنياته الناجحة والتي حققت ملايين من المشاهدات على موقع اليوتيوب منها "قطر الحياة" ، "وقفة ناصية زمان" ، *أغلى من الياقوت"،" أيام زمان"،" منطقتي"

احمد مكي النجم أحمد مكى وهران الجزائر عيد ميلاد احمد مكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

قبيل تشغيله.. تعرف على محطات القطار الكهربائي الخفيف وأسعار التذاكر

تقارير: منتخب تونس مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022

الزمالك يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي لغياب تكافؤ الفرص| مستند

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

موضوعات متعلقة

ضحايا شوية مرتزقة.. رد ناري من وفاء عامر على خلاف شقيقتها آيتن وريهام حجاج

خطوبة المطربة العالمية بيري إدواردس على زميل محمد صلاح في ليفربول.. صور

وفاة الإعلامي اللبناني ​كريم الجميل بالسرطان وتشييع جثمانه غدا

انتهاء الموسم الأول من مسرحية الحفيد

نداء شرارة: ما أقبلش أتجوز ملحن أو حد من الوسط الفني| فيديو

غنت برفقة ابنتها.. جينيفر لوبيز تفاجئ الجمهور على المسرح

إليسا تكشف سبب تأجيل ألبومها الصيفي وتفاصيل أغنيتها اللبنانية ..فيديو

شيماء سيف: لم أتشاجر مع أحد وربنا يدي كل واحد على قد نيته

ترشيحاتنا

القمة 124 .. التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك

أنا والعوضى أصدقاء.. وائل عبدالعزيز: أخطأت فى حق ياسمين 100% وبعتذر لها

القمة 124 .. موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 19-6-2022

أخبار التكنولوجيا| الشيوخ الأمريكي يطالب بتوحيد شواحن الهواتف الذكية.. ويوتيوب في مأزق بسبب تيك توك

دعاء النوم للأطفال مكتوب.. يجعله ينام بهدوء وسكينة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ إلحاحها على الزواج .. رجل يقتل عشيقته بوحشية في الهند

خطير.. بحث: كتم الأسرار يضر بصحتك العقلية

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

فيل على المريخ.. اكتشاف أثري غريب على الكوكب الأحمر

فيديو

غلطت فحق أختي ونفسي تسامحني.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يتحدث لأول مرة عن الأزمة|فيديوجراف

موقف دفعها للإعتزال وارتداء الحجاب.. كيف تغير شكل الفنانة نورا

بسبب الاحتجاجات وأعمال العنف.. رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ

أغرب من الخيال.. قصة مقاضاة نجم مانشستر يونايتد لطالب مصري بتهمة العنصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ