في عيد ميلاد أحمد مكي .. تعرف على محطات مهمة في حياته

يحتفل النجم أحمد مكى بعيد ميلاده ، اليوم 19 يونيو، فهو من مواليد 1978، ولد في الجزائر بمنطقة وهران لوالد جزائري وأم مصرية، لكنه انتقل للعيش فى مصر بحى الطالبية، وتخرج من معهد السينما قسم إخراج. وحقق العديد من النجاحات المختلفة في المجال الفني الذي بدأه منذ نحو 20 عامًا، سواء فى مجال الإخراج أو غناء الراب أو التمثيل، ونجاحه و براعته في تغيير الأدوار التى قدمها.

بدأ مسيرته الفنية عام 2001، بإخراج عدد من الأفلام القصيرة، وقام بعدها بإخراج عدد من الأفلام منها "الحاسة السابعة" و"ياباني أصلي".



بدا التمثيل بدور صغير فى فيلم "ابن عز" مع النجم الراحل علاء ولى الدين، ثم تدرج فى مساحة الأدوار حيث شارك فى فيلم "تيتو" مع أحمد السقا، ثم انتقل إلى شخصية "هيثم دبور" التى كانت بداية شهرته ومعرفة الناس به، فى سيت كوم" تامر وشوقية"، وبعدها في فيلم "مرجان أحمد مرجان" مع الزعيم عادل إمام، وأخيرًا أفرد لها مساحة فى فيلم كامل وكان هو البطولة الأولى له بفيلم "إتش دبور". كما أظهر براعته التمثيلية فى أداء الأدوار، حيث قدم 7 شخصيات مختلفة من خلال فيلم "طير انت" الذى قام ببطولته مع النجمة دنيا سمير غانم، وبعد ذلك أفرد له مسلسلا كاملا حمل اسم "الكبير" وقدمه في 5 أجزاء مختلفة، ولاقى نجاحا جماهيرا كبيرا، ومازالت هذه الشخصية عالقة فى أذهان الجماهير بإفيهاتها وأفشاتها. وبعدها شارك مكى فى أعمال أخرى، منها فيلم "لا تراجع ولا استسلام" و "سيما على بابا" و "سمير أبو النيل"، كما شارك في مسلسل "خلصانة بشياكة".



ظهر أحمد مكى وفى عام 2021، بشخصية جديدة عليه وعلى جمهوره الذى اعتادوا أن يروه في الأعمال الكوميدية، وفاجئهم ببراعته فى أداء شخصية الضابط "يوسف الرفاعى"، فى مسلسل "الاختيار 2 - رجال الظل"، الذى عرض في موسم دراما رمضان قبل الماضي ، مع النجم كريم عبد العزيز، ليؤكد أنه نجم ناجح فى تقديم أى دور وأى شخصية

أحمد مكي والغناء :



نجح أحمد مكى أيضًا من خلال مجال الغناء، فمنذ بدايته الفنية وهو متميزا في غناء أغاني الراب، حيث حقق نجاح كبير من خلال أغنياته الناجحة والتي حققت ملايين من المشاهدات على موقع اليوتيوب منها "قطر الحياة" ، "وقفة ناصية زمان" ، *أغلى من الياقوت"،" أيام زمان"،" منطقتي"