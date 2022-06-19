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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| ولادة جدى بأطول أذن قي العالم طولها 19 بوصة

جدي صاحب اطول أذن
جدي صاحب اطول أذن بالعالم

ولد جدي  بأذنين طويلتين بشكل غير عادي يبلغ قياسهما 19 بوصة، حيث من المحتمل أن يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.


ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، ولد الجدي المسمى بـ "سيمبا"، في كراتشي بباكستان قبل أيام قليلة ، لكنه أصبح بالفعل من المشاهير المحليين.

جدي صاحب اطول أذن بالعالم

يعتقد أن الجدي الرائع البالغ من العمر حوالي أسبوعين وأن أذنيه طويلتان لدرجة تجعلهما يجران على الأرض أثناء سيره.

جدي صاحب اطول أذن بالعالم


ولد الجدي  في مزرعة ماعز في أكبر مدينة في باكستان تسمى Nagra Farm، حيث  تعتبر تربية الماعز من الأعمال التجارية الشائعة في باكستان - ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها مناسبة للتضاريس المتنوعة.  

 

وافادت الصحيفة البريطانية أن ربما تكون آذان الجدي الطويلة نتيجة لطفرة جينية أو اضطراب وراثي - لكن يبدو أنه يسير على ما يرام. 

جدي صاحب اطول أذن بالعالم

واوضحت الصحيفة ان الماعز تميل  عمومًا إلى أن يكون لها آذان طويلة ، لكن الماعز النوبي ، الذي يُقال إنه من سلالة الجدي سيمبا ، لها أطول آذان من بين جميع الأنواع. 

 

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