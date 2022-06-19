جمال شعبان يكشف عن تفاصيل جهاز يمنع الموت المفاجئ لمرضى القلب

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشور عن جهاز لحالات ضعف عضلة القلب يمنع حدوث الموت المفاجئ.

وقال شعبان في منشوره "كلنا بنسمع عن ضعف عضلة القلب والحالات المتأخرة والتي تعاني من عدة أعراض مثل

نهجان شديد

وتورم في الجسم

وعدم استجابة الادوية

وعرضة الذبذبة البطينية

واختلال كهربا القلب قد يتسبب ذلك في الموت المفاجئ



وأكد شعبان أن في هذه الحالات قد يوضح رسم القلب لسداد في حزمة الكهرباء اليسري

وكفاءة البطين الأيسر أقل من ٣٠٪؜..

وشرح شعبان في صوره أن هذه الحالات يتم زرع فيها الجهاز الكهربي الثلاثي CRTD.

وتابع شعبان “الجهاز دا بإذن الله معجزة زي مانتم شايفين في الصورة بطارية طالع منها ٣ كابلات دقيقة”

وأشار إلي أن زراعة الكابلات جوة القلب لا بد أن تكون في نقط معينة وبتحتاج دقة رهيبة ومهارة عالية وتوفيق كبير من ربنا واحد في الأذين الأيمن، واحد في البطين الأيمن اللي طرفه عريض فان الكابل الذب ينقل الصدمة الكهربية، واحد في الوريد الجيبي لتحفيز البطين الأيسر.

وقال شعبان، "الجهاز ذكي جدا ويعد عناية مركزة متنقلة فإنه يعرف يقرا رسم القلب

ويتعامل مع الرسم الخطير الذي يؤدي الي سكتة قلبية ويعطي المريض صدمة كهربية اتوماتيكية عند الضرورة لإنقاذ حياته، فإن الجهاز يعمل علي ربط كهربي وتناسق

لكل حجرات القلب فتتحسن حالة القلب الانقباضية.



ويمنع تباطؤ القلب اذا كانت كهربا القلب الطبيعية ضعف وفي نفس الوقت بيمنع بإذن الله الموت المفاجئ.