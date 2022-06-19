8 نصائح تحتاج إلى معرفتها لحماية الهواتف الذكية من حرارة الصيف

يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، في تلف الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، حيث قد تؤثر السخونة المفرطة على الأجهزة الإلكترونية سلبا على أداء بعض المكونات الداخلية لتلك الأجهزة فكلما زادت سخونة هذه العناصر كان أداء جهازك أسوأ لأنها حساسة للسخونة.

وبحسب ما ذكره موقع "techaeris"، يمكن لهاتفك الذكي أن يسخن بسرعة كبيرة عند تركه عرضة لأشعة الشمس الحارقة في فصل الصيف، فعند زيادة درجة الحرارة لأكثر من 45 درجة مئوية، يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث أضرار دائمة بالدوائر الإلكترونية أو انفجار بطارية الجهاز في بعض الأحيان.



وبما أن درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف قد تسبب بعض الأضرار لأجهزتك الإلكترونية، يتعين عليك مراعاة أن معظم هذه الأجهزة ليس مصممة لتحمل التقلبات البسيطة في درجات الحرارة المحيطة بها، لذلك سنستعرض إليك فيما يلي بعد النصائح والإرشادات لحماية هاتفك الذكي من الحرارة المفرطة خلال فصل الصيف.



8 نصائح لحماية الهواتف الذكية من حرارة فصل الصيف

1. تتمثل النصيحة الأولي في أنه يجب أن تبقي الهواتف الذكية بعيدا عن الشمس، وعدم تعرضه لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء التواجد خارج المنزل، وإذا كان الجو حارا بالخارج بالنسبة إليك فإنه يكون كذلك بالنسبة لهاتفك، فإذا كنت تخطط لقضاء الكثير من الوقت في الهواء الطلق، قد يكون اصطحاب أجهزتك الذكية معك أمرا مضرا لها.

2. إذا كان عليك اصطحاب الكمبيوتر المحمول أو هاتفك الذكي معك، فلا تتركه في سيارة ساخنة أثناء دخولك إلى المتجر، نظرا لأن الهواء بداخل السيارة يسخن بشدة، ببساطة قم بإغلاقه، حتى إذا كانت شاشتك مظلمة أو كان جهازك في وضع السكون، فلا يزال هناك القليل من الطاقة تمر عبر دوائر جهازك، لذلك قد يساعد إيقاف تشغيل الجهاز في تبريده تماما وأن لا يولد المزيد من الحرارة أثناء وضعه في السيارة.

3. تأتي معظم الهواتف الذكية مزودة بغطاء أسود، وهو ما يساعد على تراكم الحرارة بشكل إضافي، ولذلك يتعين على المستخدم عدم وضع الهاتف الذكي في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس المباشرة.

4. إذا اضطرتك الظروف للوجود في بيئة ذات درجة حرارة مرتفعة، واحسست بأن هاتفك الذكي حرارته مرتفعه، فمن الأفضل أن تقوم بإيقاف تشغيله على الفور، لكي يتم تبريده ببطء، حتى لا تحدث به أضرار قد تؤدي لانفجاره.

5. وضع الهاتف الذكي في حافظة واقية (أو الجراب)، قد يؤدي إلى الاحتفاظ بالحرارة الصادرة من الجهاز نفسه، ولذلك فإن كانت درجة الحرارة المحيطة بجهازك مرتفعة فمن الأفضل إخراج الهاتف الذكي من الحافظة.

6. تشغيل الألعاب أو بيانات الهاتف، قد تزيد من درجة حرارة الجهاز حيث يشكل ذلك عبئا كبيرا على معالجات الهواتف الذكية، ولذلك من الأفضل الا تستخدم هاتفك في المهام الشاقة التي تستهلك قوة المعالج مما يجعله يصدر المزيد من الحرارة.

7. لا تقم بتوصيل هاتفك الذكي بالشحن عندما تكون درجة الحرارة المحيطة أعلى من 40 درجة مئوية.

8. لتبريد الجهاز من الحرارة المرتفعة، يقوم البعض بوضع الهاتف الذكي في الثلاجة، فلا يجوز القيام بهذه الخطوة نظرا لأنه قد يتعرض لأضرار جسيمة.