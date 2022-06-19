سرطان البروستاتا .. الأعراض وعوامل الخطر والوقاية

لدى الذكور غدة تسمى البروستاتا تفرز السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية وينقلها.. أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا هو سرطان البروستاتا.

العديد من أورام البروستاتا تنمو ببطء وتؤثر فقط على غدة البروستاتا.

من ناحية أخرى، فإن بعض أنواع سرطان البروستاتا عدوانية وتنتشر بسرعة نظرًا لأن سرطان البروستاتا يتطور ببطء ، فقد يمر دون أن يلاحظه أحد لسنوات.. على الرغم من عدم وجود علامات أو أعراض واضحة للمرض ، إلا أن التغييرات المختلفة في عادات النظافة قد تشير إلى ذلك. عندما تذهب إلى الحمام ، انتبه لهذه العلامات.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الأعراض قد تكون علامة على مشكلة عابرة ناتجة عن عوامل مثل التغذية ونمط الحياة.

أعراض:

تعد الحاجة الملحة للتبول، وتكرار الذهاب إلى الحمام، وتدفق البول البطيء أو المتقطع، والشعور بالرغبة في التبول حتى بعد الانتهاء من بعض العلامات الحمراء الأكثر انتشارًا التي لا ينبغي تجاهلها.

وجود دم في البول، ودم في الحيوانات المنوية، وآلام في العظام، وفقدان غير متوقع للوزن ، وضعف الانتصاب كلها علامات على سرطان البروستاتا.

عوامل الخطر:

في حين أن السبب الدقيق لسرطان البروستاتا غير معروف ، إلا أن هناك عددًا من العوامل التي يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بالمرض. بعد سن الخمسين ، تزداد فرص إصابتك بسرطان البروستاتا.. إذا كان أحد أفراد أسرتك مصابًا بسرطان البروستاتا ، مثل أحد الوالدين أو الأشقاء أو الأطفال ، فقد يزداد خطر إصابتك.. قد يكون الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا من الأشخاص الذين يحافظون على وزن صحي .

الوقاية:

إذا ظهرت عليك أعراض سرطان البروستاتا ، يجب استشارة الطبيب على الفور.. اتباع نظام غذائي متوازن يشمل مجموعة كبيرة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.. بدلًا من تناول حبوب الكالسيوم ، حاول الحصول على الكالسيوم من الأطعمة الطبيعية.. تحسن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام صحتك العامة ، وتساعدك على الحفاظ على وزن صحي ، وتعزز مزاجك ، وتقلل من التوتر. إنها طريقة رائعة لرعاية روتين لياقتك.