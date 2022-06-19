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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة المعلمين: تشكيل غرفة عمليات ورقم واتس آب لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

نقابة المعلمين: تشكيل
نقابة المعلمين: تشكيل غرفة عمليات

قررت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة. 

وأوضح نقيب المعلمين أن غرفة العمليات المركزية، ستكون على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بمختلف أنحاء الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين داخل لجان الامتحانات وفي الاستراحات والوقوف على توفير اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات. 

وأكد "الزناتي" أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، بتوفير جميع سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم في جو مستقر وآمن. 

وشدد نقيب المعلمين على رؤساء النقابات الفرعية ولجانها النقابية، ضرورة أن تكون هناك متابعة على أرض الواقع، وعمل زيارات مستمرة لاستراحات المعلمين والتأكد من توفير كل سبل الراحة لهم، والتواصل مع جميع الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظات لحل أى مشاكل، حتى يشعر المعلمون بالاستقرار أثناء أعمال الامتحانات. 

وخصصت النقابة العامة للمهن التعليمية رقما على الواتس آب "01555208606" لتلقي جميع الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها.

النقابة العامة للمهن التعليمية خلف الزناتي نقيب المعلمين

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